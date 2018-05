Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ya se está llegando a un límite enajenante la desesperación social en el renglón de falta de seguridad, misma que deriva de la miseria y ésta deviene de la histórica cadena de esperanzas fallidas que cíclicamente son ofrecidas al pueblo, aunque rara vez cumplidas o, de llegar a cumplirse, se realizan de manera mediocre y mercenaria.Saturadas las redes sociales de verdades a medias, exageraciones, mentiras, falacias, calumnias, etc., en las que se busca desprestigiar a los adversarios en lugar de presentar proyectos que sumen y no propaganda barata que divida, la población, desesperadamente aturdida, grita callada y temerosamente: “¡Ya basta!”Y no es que no haya peor sordo que el que no quiera oír, sino que se adivina una decidida razón para impulsar con mayor ímpetu ese diluvio de información que atolondra, hasta la saciedad y que busca afectar las mentes perezosas para poder obtener su voto a favor de determinado candidato, sea a quien sea. No importa que haya sido al que más se haya molestado; agredido; que se le haya expuesto, vilipendiado, etc.Después de la votación se conocerán los resultados de estos ejercicios novedosos de la tendenciosa campaña sicológica.Poco o nada de propaganda se puede encontrar en periódicos, bardas, siendo así la inmensa mayoría de la población bombardeada por medio de redes sociales.Sabemos que a México le urge que, para fortalecerlo, es preciso que se fomente la responsabilidad consigo mismos, con nuestros congéneres, siendo indispensable el retomar el respeto, la prudencia, el decoro ético, etc.México nos necesita, pero algo sucede que impide que se convenza para que se logre la unidad. Una unidad perdida en la oscuridad de los tiempos y renovada cada ejercicio del poder que, en los últimos años, digamos que del siglo pasado – 1923 – más o menos, por medio de los Tratados de Bucareli, con los que Álvaro Obregón, para que fuera reconocido como presidente y conservara el poder, endosó a los Estados Unidos de Norteamérica, lo que quedaba del territorio nacional. Y las facturas se están pagando.Solo hay que ver a los nuevos jeques mexicanos. Nombres conocidos, muy conocidos. ¿Prestanombres? ¿Para qué? ¿Por qué creen ustedes que hasta ahora, después de tanto tiempo, es cuando se manda a fuerzas federales para que “atiendan” instalaciones de Pemex? El cinismo ha hecho imperio porque somos un pueblo desunido.Para concluir, valdrá la pena recordar las palabras de Antífanes (408 y 334 a. C.), poeta cómico ateniense: “El afán de riqueza oscurece el sentido de lo justo y lo injusto.”Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones.