Argonauta 9: Futbol, pasión Mundial

El 26 de octubre de 1863, un lunes, se reunió la Football Association por primera vez para promulgar el reglamento que dio origen al deporte que conocemos en la actualidad. El ambiente no pudo ser el mejor para iniciar la semana, pues el punto de encuentro de los delegados de diferentes escuelas inglesas era una taberna, la Freemason’s, ubicada en la calle Great Queen de Londres. Imagino que acompañados de no pocas de pintas de cerveza tuvo lugar el gran cisma de la época: los delegados de la escuela Rugby se negaron a consentir la prohibición del uso de las manos en el juego propuesta por los de Harrow, y se retiraron para institucionalizar otro deporte.Para el 8 de diciembre, un martes, ya se habían redactado y aprobado las 14 reglas esenciales, que tenían como base un reglamento anterior llamado el código Cambridge. A partir de entonces se configuraron dos términos “rugger” para los jugadores de rugby, y “soccer” para los de balompié. Éste último término sigue usándose en algunos ámbitos de habla inglesa. Unos veinte años después, el fútbol, como buena enfermedad, se había contagiado por todo mundo y diferentes asociaciones adoptaron el reglamento inglés. En nuestro continente, Argentina fue la primera en adherirse en 1893. No es de extrañar que la FIFA sea más antigua que la ONU, y, como lo comenta Juan Villoro, sea más respetada...Hace casi un siglo (1930) se creó una copa mundial del deporte que, bajo la misma filosofía de los Juegos Olímpicos, se realiza cada cuatro años. Aunque para entonces el reinvento del baron de Coubertin llevaba varias décadas vigente, la primera Copa Mundo, con todo y boicot europeo por jugarse en un país recóndito durante una muy difícil crisis económica, se jugó con la asistencia de trece naciones. Desde entonces, su desarrollo ha sido tan vigoroso que en la actualidad el Mundial de futbol duplica en auditorio televisivo a los Juegos Olímpicos. Para Rusia 2018 superará con facilidad los dos millardos de telespectadores. La expectativa de la afición desborda fronteras y estilos de vida: casi el 20% de la población de Islandia solicitó boletos para acompañar a su equipo nacional que jugará por primera vez el certamen.En Argonauta aprovechamos la temporada para convocar una selección de plumas que nos hablara de este espectáculo desde diferentes perspectivas. La respuesta no pudo ser más apabullante y nos puso en grandes dificultades al realizar la selección final de propuestas.Para la portada, Chano Barrera, quien fue el artista plástico irapuatense invitado para nuestro portafolio, ideó un balón que condensa lo mejor de su estilo y preocupaciones estéticas: un esférico sideral que acompaña el grito anhelado por todo aficionado en nuestro idioma: ¡Goooool!Contamos con una colaboración de Juan Villoro, creo que el más destacado de los mexicanos que ha escrito sobre el deporte de las patadas, al cual ha dedicado tres libros. Entre las plumas de nuestro estado contamos a Luis Felipe Pérez Sánchez, Juan Pablo Torres, Jorge Olmos, Juan Manuel Ramírez Palomares, Marco Ornelas, Francisco MacSwiney y Omar Rivera. Desde otras latitudes nos acompañaron Alberto Mendoza (Guadalajara), Patricia Bañuelos (Oaxaca) y Fernando Jiménez (Querétaro). Contamos también con una entrevista con El chivo Medina fundador de la mítica porra Los hijos de la mermelada.Pero no todo es futbol, también hablamos sobre Buscando el green, el proyecto cinematográfico de jóvenes irapuatenses que competirá en el GIFF de este año. Gracias a los buenos oficios de Bernardo Govea, publicamos un texto escrito por Alfredo Contreras, de quien sólo sabemos que se encuentra recluido en Santa Martha Acatitla y ha sido alumno de Eusebio Ruvalcaba y Florina Piña.Ya es posible encontrar Argonauta 9, de distribución gratuita, a través de nuestros patrocinadores: Asa Publicidad, Math-Kü+, Instituto Kipling Irapuato, Unidad de Imágenes Diagnósticas, Unidad de Diagnóstico Clínico, Librería Emma Godoy del Fondo de Cultura Económica e Instituto Irapuato. También se distribuirá a través de nuestra red de amigos de Argonauta en Irapuato y el Bajío, y estará disponible en versión digital a partir de la presentación que está prevista el 19 de junio a las 7:00pm, en la Casa de la Cultura del centro en Irapuato.Para redondear (creo que es el término correcto) esta invitación, cierro con una frase de Eduardo Galeano (otro gran apasionado del fut), que nos sirve como preámbulo mundialista: Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece.Comentarios a mi correo electrónico: [email protected]