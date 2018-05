Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Realizose otro debate,quesque entre los candidatos,una cosa si me late,son malitos estos batos.Problema que yo le veo,que no parecen debates,todos se miran re feo,y quieren darse de cates.Se supone que plantean,la solución a problemas,y no solo cacarear,sus partidos y sus lemas.Y no a propuestas, sin raíz,admistíar a asaltatantos,o convertir el país,en lugar lleno de mancos.Y si, entre los candidatos,así esta en el toma y daca,y no se miden los batos,solo buscan su matraca,la verdad que en estos ratos,la caballada esta flaca.