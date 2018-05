Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mueve al pensamiento la idea hasta paranoica de avanzar de manera inexorable, social e individualmente, hacia el caos. La inmensa diversificación de voluntades y tiempos impide, de manera consciente o no, a seguir con rectitud por los caminos de un desarrollo humano con orientación a lo deseable. Pero bueno, antes vayamos a definiciones: el caos se dice que es el desorden o la confusión absoluta; también comentan que tiene que ver con la incapacidad de someter a todas las variables que especulan sobre una definición exacta de los futuros consensuados.Las instituciones sólidamente cimentadas se desmoronan delante del grito de libertad del pederasta, del narcotraficante, del sicario o de aquel oprimido que inmigra o emigra frente para alejarse de espacios restringentes. Bien lo decía Séneca: “Te equivocas, mi querido Lucilio, si piensas que el vicio de nuestro tiempo la lujuria, el abandono de las buenas costumbres, y todo lo que cada cual objeta a nuestro andar son vicios nada más de los hombres y no de los tiempos. Ninguna edad ha carecido de culpa”. Séneca, antes de Cristo, apuntaba algo que podemos situar, para análisis, a la cercanía de lo que mañana será historia.Entre las tantas definiciones que tiene la palabra “caos”, existe la que dice que es un estado de confusión y desorden en que se hallaba la materia hasta el momento de la creación del cosmos. Aquí vale anotar que Juan Villoro, casualmente, en un artículo periodístico reciente, “El club de la tapa suelta”, nos recuerda que existe una máxima mexicana en donde se dice que el caos no se improvisa; se trabaja. Y con referencia a lo que dice Villoro, todo parece indicar que estamos haciendo lo conducente para volver a un estado de confusión y de desorden a todos los rincones del planeta para emular los oscuros principios del génesis.El mundo es de locos. Se imaginaban ustedes, estimados lectores, que una institución mundialmente ejemplar, conservadora, cauta y moral como lo es la iglesia católica haya tenido que tomar acciones drásticas e inusitadas por faltas de una parte de su obispado. Bueno, pues se dio. Y, Ahora, hay que poner las barbas a remojar porque nosotros, los simples mortales, los que rozamos codo a codo con dolores, furias, pasiones y arrebatos en el andar o en el simple doblar de una esquina, diario abonamos al caos que ya de por sí se cobija entre una que otra coyuntura insana de la modernidad. Sí, ahí, justamente ahí, donde nos tocó vivir… como bien lo dice Cristina Pacheco.Comentarios a: [email protected]