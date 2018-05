Debate y política

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el curso de la semana pasada, todavía al final de la misma, se seguían lanzando críticas y produciéndose diferentes opiniones en relación al segundo debate de los candidatos presidenciales, realizado en la ciudad de Tijuana. Creo que era una esperanza general que ese suceso tuviera un mejor desarrollo y por supuesto, también, un mejor resultado que el anterior efectuado en el pasado mes de abril. Sin embargo, las expectativas parece que eran muy altas y que no fueron alcanzadas, sino por el contrario quedaron a una mayor distancia de las que hubo en relación con el primer debate. Claro que unos cuantos minutos después de que el evento de Tijuana terminó, los representantes de los distintos partidos políticos que fueron invitados a las mesas de análisis efectuadas, así como uno que otro comentarista político que intervino en esas, declararong que por supuesto el candidato apoyado por ellos o de sus simpatías había ganado el debate. Las razones en que cada uno se apoyó, según lo que se pudo ver y oír en la televisión y después leer en los periódicos fueron de lo más disímbolo. Pocos, muy pocos, dijeron lo que al final de la semana otros más expresaron, en el sentido de que este nuevo debate nada había aportado de utilidad y que había sucedido lo mismo que en el anterior en cuanto a la casi total ausencia de una exposición concreta y más o menos precisa de los proyectos y planes de los candidatos en cuanto a los temas señalados para debatir. En conclusión, que poco o nada había aportado esa discusión. Que prácticamente las intervenciones de cada uno se dirigieron a atacar a alguno o algunos de los participantes en el mismo, cuestionando su honorabilidad y destacando situaciones de falta de honradez en aquellos por distintos aspectos de su actuación política o privada.A unos días del suceso mencionado y analizando con calma cómo se desarrolló este, no puede uno menos que coincidir con quienes dicen que este tipo de debates nada aportan en realidad para verdaderamente informar a los votantes, que es a lo que fundamentalmente debieran enfocarse. En efecto, puedo afirmar sin temor a equivocarme que ninguno de los candidatos nada nuevo dijo en relación con sus proyectos y planes para gobernar en caso de llegar a la presidencia, sólo se insistió en vaguedades y en apreciaciones generales que nada nuevo aportan, pues no hacen referencia sino a lo que es natural y esperado que pueda pretender un aspirante a la presidencia de la república. Pero, vamos, ni siquiera hubo algo de novedoso en los ataques que se dirigieron entre sí, sobre todo Ricardo Anaya a López Obrador y en menor grado a Meade. Al "Bronco” hablando coloquialmente, casi ni lo juntaron. Lo que sí fue novedad lo constituyó la participación de las preguntas formuladas por algunos de los ciudadanos invitados, pero desgraciadamente ninguna de las interrogantes formuladas por estos tuvo realmente trascendencia. Los que se llevaron la noche, no precisamente para bien, fueron los que debían ser moderadores y que en realidad no lo fueron, sino por el contrario tuvieron un papel protagónico más allá del que les correspondía, exigiendo a algunos de los candidatos respuestas concretas a los planteamientos de los temas e interviniendo para prácticamente arrebatar la palabra en ciertos momentos. Situaciones de ese tipo no parece que sean las que el moderador de un debate debe observar.El tema de la migración, por ejemplo, parecería que por estar situado el debate en una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos tendría que haber sido tratado en sus aspectos verdaderamente importantes, como es la situación real de lo que puede hacer México en defensa de los inmigrantes que viven en Estados Unidos, pues ninguno se atrevió a decir la verdad, en cuanto a que la ley en los Estados Unidos permite su deportación y que por ello México no puede hacer mucho, pues la actuación de nuestro país se tiene que concretar a exigir que se le respeten sus derechos humanos y se les dé el trato adecuado, proporcionándoles los medios de defensa pertinentes y alegar en todo caso un trato justo cuando, independientemente de la legalidad, se separen familias o se les deporte después de haber permanecido 10 años o más en ese país con la tolerancia del gobierno. Como tratar ese tema no es políticamente correcto, todos se fueron por las ramas. No hubo pues un enfoque real del problema humano y legal de la migración de México a los Estados Unidos cuando era la oportunidad de aclarar muchas cosas.La crítica de Meade, que en realidad fue el más centrado en los temas, en relación con el asunto de la supuesta activista Nestora Salgado, que está levantando mucho polvo, resultó irrelevante para restar votos a López Obrador, como ya se está viendo, independientemente de que en una gran medida esa crítica sea fundada, pues no estuvo adecuadamente expuesta, lo que ha dado oportunidad de defensa y de réplica posterior.Habrá que esperar que para el próximo y último debate los participantes recuerden que la lucha y la discusión no es para insultar al contrario ni para convencerlo, sino para exponer sus ideas y planes a los posibles votantes y demostrarles que son los mejores.