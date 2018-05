El etiquetado en los alimentos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En 2015 entró en vigor los lineamientos que deben observar los productores de alimentos y bebidas sin alcohol como información frontal al consumidor con el fin de ilustrarlo y protegerlo. En su redacción intervinieron más de setenta organismos oficiales o privados: institutos de salud y de investigación, cámaras industriales, procesadores e incluso bancos.Ello desembocó en la norma oficial mexicana NOM-051-SCFI/SSA A1-2010, la cual no es estrictamente obligatoria para los industriales (hay que proteger el empleo) pero sí contiene lineamientos a seguir.A dos años de haberse publicado en el Diario Oficial y por lo mismo entrada en acción, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública denunciaron que ese etiquetado no cumple en la práctica con los requisitos necesarios por ser incomprensible, en la mayoría de los casos, para la población. La gente no tiene la educación nutrimental para su buena salud, evitar riesgos y controlar enfermedades como la obesidad, la diabetes o la hipertensión arterial. La premisa que se planteó de “Checa y Elige”, la cual debía saltar a la vista de cualquier alimento es difícil de captar y de comprender aun por personas afines al área, por lo que aquel instituto llama a la mejora y modificación del contenido de las etiquetas.El etiquetado, con leyendas e información abigarrada, generalmente con caracteres muy pequeños, nos confunden con porciones, porcentajes, requerimientos nutricionales (a veces); calorías, ya obsoletas pero actuales, la misteriosa abreviación Kj y otras declaraciones propagandísticas que no vienen al caso.El consumidor se topa con términos como grasas saturadas o insaturadas, ácidos grasos omega o trans. En ningún producto de origen animal como lácteos o cárnicos declaran contener al por cierto satanizado colesterol. Pero este sí se declara en productos que no tenían porque hacerlo. La información que traen ciertos artículos alimenticios nos permiten darnos cuenta de lo que ingerimos y ocultan sus similares. Por ejemplo existe un yogur certificado “organico” en que las vacas no están prisioneras y comen pasturas naturales cultivadas sin el uso de abonos químicos ni plaguicidas. Además, afirman, no utilizan hormonas para aumentar la producción de leche y tampoco los antibióticos. Muy loable pero se les olvidó indicar si no tiene metales pesados provenientes del equipo o residuos de desinfectanes de la limpieza del mismo.¿Quién nos protege de fraudes en el contenido y calidad de los ingredientes? Casi al azar descubrí dos vinagres que se dicen de manzana. En uno de ellos pude leer en el anverso, al través del envase, con letras microscópicas, que era de vinagre de alcohol de caña con sabor a manzana y color caramelo.En ciertos países de América Latina como Chile, Argentina o Costa Rica, ya no digamos de Europa, se observan en su etiquetado avisos muy legibles, útiles para el consumidor, como “Alto en Grasa Animal”, “Alto en Azúcar”, “Contiene Cafeína” (que debía estar en los refrescos de cola), “Contiene Bisulfito” como una advertencia para los asmáticos, y así en otros casos.Respecto a los Estados Unidos, en México copiamos sin más sus tipos de etiquetas. En ese país parece estar el interés comercial por encima de la salud del consumidor. En Chile no está permitido que en las cajas de cereales, ni en botellas de refresco se utilice como gancho comercial a figuras de los “comics”, deportistas, artistas de televisión y otros.En Irapuato, como todavía tenemos algo de provincia, encontramos productos naturales manufacturados hasta sin etiqueta, lo cual es un riesgo sanitario; pero cuando la tienen se concretan al nombre o marca y a veces está el intento de seguir la norma pero hay la sospecha de que únicamente copian a etiquetas con los ingredientes de productos de marca. La autoridad sanitaria no existe en este rubro.En México se consumen 160 litros de refrescos por cabeza al año, tal vez orillados por la mala calidad del agua que debía ser potable. Debido a que se utiliza el azúcar no sólo para endulzar sino fundamentalmente como un conservador osmótico (disculpen el tecnicismo), estas bebidas contienen de 10 a 15%, lo que quiere decir que en un refresco de 600 mililitros se están ingiriendo de 60 a 90 gramos, lo que en estas cantidades el azúcar es un veneno. Los funcionarios de salud son ignorantes o impotentes o las dos cosas. Espero no haberles echado a perder el placer de comer.