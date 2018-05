Personas que han hecho historia en Irapuato

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de haber dedicado mis anteriores escritos a temas tan variados como, ‘dos Irapuatos, dos amores’; ‘re-generación’, entre otros, ahora retomo el tema casi inagotable de escribir, relatar, algo –hasta donde he podido investigar-, sobre la vida de un personaje a todas luces singular y con una personalidad y carácter (lo que identifica y distingue cabalmente a una persona), que le otorgan, ya, un lugar muy especial en nuestra historia: la del pintor nacido en Irapuato, Dolores Aguilera García.En el año de 1942 se realizó en esta ciudad de Irapuato el ’Primer Congreso Nacional sobre La Eucaristía’. Su ejecución corrió a cargo del Señor Cura local, Párroco Don Patricio Arroyo, el que, ayudado seguramente por el obispo de la Diócesis de León, Don Emeterio Valverde y Téllez, formalizaron un destacado acto católico que fue preponderante en la historia local y nacional. El mencionado Congreso se realizó en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad (del Centro), actualmente la Catedral de Irapuato, al cual asistieron personalidades religiosas, encabezadas por el entonces Arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, Don José Garibi Ribera el que, posteriormente, en el año de 1958, fue elevado a Cardenal por el Papa Pío XII, con lo que fue el primer mexicano con esa categoría para ser Consejero Papal y con voto para la elección del Papa. Junto con él participaron muchas otras personalidades, las que aún no he podido localizar, investigando. La Parroquia, por aquellos años tan difíciles, fue iluminado su frente con más de 4000 bombillas eléctricas las que, en la noche, sobrecogían a la población por su belleza inigualable.El pintor irapuatense, Dolores Aguilera García, miembro de una dinastía de distinguidos pintores –uno de sus hermanos, Don José, todavía vive y es otro excelente pintor-, fue seguramente contratado para realizar una pintura inmortalizando el suceso; para ello, en un lienzo de aproximadamente seis metros de largo y con altura superior a los dos o tres metros, estampó una obra al óleo, una alegoría expresando este acontecimiento religioso, el más importante en Irapuato. En él aparece en primer término el Señor Arzobispo José Garibi Ribera rodeado de las demás personalidades que asistieron a ese emotivo acto. El mencionado lienzo se encuentra en el Templo de la Divina Providencia, en el coro –aunque quizás se localice, ya, en otro lugar-, o debía estar en un ‘Museo de la Historia de la Diócesis de Irapuato’, el cual puede realizarse para mostrar las riquezas histórico-artísticas de nuestra Diócesis y con ello enriquecer los espacios culturales de visita para propios y visitantes. En manos de muchas personas, incluyéndome, existen objetos que, donados, pueden enriquecer aún más a ese museo diocesano. Luego, por 1947, se prepararon los festejos relativos a la fundación de Irapuato –tema de otro libro mío-, supuesta el día 15 de febrero de 1547. Para ello, además de otros eventos importantes que acompañaron a tan gran acontecimiento, se lanzó una convocatoria para realizar un ‘escudo’ (según la ‘Heráldica’) que representara con símbolos a Irapuato a lo largo de esos 400 años. El autor de tal escudo lo fue el Maestro en Historia, Guanajuatense, Don Fulgencio Vargas, y el pintor de tal escudo lo fue el pintor Dolores Aguilera García. El remate inferior lo fue un lienzo con el lema latino ‘Ad Augusta Per Angusta’ (a lo más elevado, lo más alto, lo augusto; por medio de lo difícil, lo áspero, para llegar a la meta), tema que debe considerarse un paradigma para cada irapuatense,ciudadanos, autoridades todas, tratándose de su vida propia como personas y entes colectivos en favor de Irapuato. La obra del Maestro Dolores se extendió por todos los rincones y lugares de Irapuato. Muchas personas adquirieron sus obras, las que, cuando se contemplan, son hechas de realidades y metáforas que algunas –y al primer impacto visual-, no son fáciles de entender, aunque ya sabemos que el arte es para disfrutarse y no necesariamente para entenderlo, surge del deleite al complacernos (en pintura, arquitectura, escultura, danza, música, literatura), y gozarlo, íntimamente vivirlo, siempre. Muchas familias irapuatenses disfrutan con la propiedad de ellas. Otras obras se presentan regularmente en áreas propias para ello: en calles peatonales como la de Berriozábal, en el Jardín Principal alrededor del quiosco, en los corredores de la Presidencia Municipal, etc. En la actual ‘Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores’, se puede admirar, en la bóveda de uno de los pocos templos de Irapuato de tres naves, las pinturas que –toda proporción guardada-, realizó el maestro Dolores Aguilera, como hace cientos de años realizó Miguel Ángel Buonarroti en la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano, dentro de la ciudad de Roma. Curioso, pero muy importante. El maestro Dolores, hasta donde puedo captarlo y entenderlo, no pintó por ganar dinero sino por ‘él arte mismo’. No. Lo hizo porque el artista es un ser creador (en sentido humano); es aquella persona que ‘baja y concreta’ lo que atrapa en un mundo no real y al hacerlo, se produce la obra de arte. Sin ofender a nadie -puesto que soy arquitecto, es decir, artista también-, pero muchas veces la obra de arte se hace con fines comerciales y a veces se convierte el productor, ‘no en un artista’, sino en ‘un comerciante’. ¿Claro? Lo ideal: ‘el arte por el arte mismo’. Mucho se hablará –lo haré más, poco a poco-, de la personalidad tan definida de nuestro admirado pintor irapuatense. Regularmente lo veíamos caminando, con un periódico sobre sus ojos, cubriéndose de los rayos del sol; bien vestido, con traje inmaculado, camisa blanca y corbata. Sencillo siempre; casi sin hablar. Recorriendo a pie las calles nuestras. Lo veía seguido por la Calzada de los Chinacos, donde era yo Director de la Casa de la Cultura local –por los años de 1980-83-, y me saludaba sonriendo, pero casi sin hablar. Sin acabar su historia, termino diciendo de él: UN HOMBRE QUE PINTABA Y CAMINABA; PINTABA EL TIEMPO Y CAMINABA SUS PINTURAS. Ya no está en el tiempo, pero sus pinturas se encuentran en el tiempo, revelando que él está dentro de sus pinturas, sí y no, fuera de este tiempo, aunque conjeturemos que él ya no está en este, corporalmente y sonriente, nuestro temporal tiempo, que no, fuera de este tiempo nuestro. Un hombre que teñía los lienzos con los colores de su paleta divina. Tan humilde que no firmaba sus pinturas, como un señalamiento que no pintaba para los demás; y por ello, lo admiramos todos, porque la humildad y calidad lo llevaron a lo más alto…AD AUGUSTA PER ANGUSTA. Continuaré relatando, en las páginas de este estimado Diario, la vida y obra de irapuatenses, nacidos aquí o no, pero que continúan haciendo historia. 