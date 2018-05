Muere menor en choque

En la carretera Salamanca a Valle de Santiago, a la altura de la comunidad de Garma, se registró un choque entre un camión tortón y un vehículo particular, dejando como saldo 3 personas lesionados y una menor de edad sin vida.El accidente se registró los primeros minutos de este domingo, al solicitar que acudieran los cuerpos de emergencia indicando que había varías personas al interior de un vehículo que estuvo involucrado en un choque.En el sitio se localizó al conductor del camión tortón marca Dina 76 de color rojo, con placas de circulación GK 55464, quien dijo llamarse José Luis Alvarez Castillo, de 42 años, con domicilio en Paseo de Carretas en el municipio de Huanímaro, mismo que no presentaba ninguna lesión.En el otro vehículo, que era una camioneta Windstar color verde 1997, con placas de circulación GJR-387-A, viajaban cuatro personas, siendo identificado el conductor como Humberto Bonilla Alcántar, de 30 años, con domicilio en Silao, quien sufrió algunas lesiones.Personal de bomberos y Protección Civil tuvieron que realizar labores para sacar de entre los fierros a los otros tripulantes, quienes fueron identificados como Cinthia Abigail Ramirez, de 25 años, quien no sufrió lesiones y a dos menores de nombre Natalia Aidé Bonilla Ramírez, de 7 años, y Melany Bonilla Ramírez, de 6 años, quien ya no tenía signos vitales.Los lesionados fueron trasladados al Hospital Bicentenario para recibir atención médica, mientras que peritos y agentes del Ministerio Público se hicieron cargo del lugar para determinar cómo ocurrieron los hechos y qué lo provocó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx