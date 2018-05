El club de la ‘borrachera’

2018-05-28 06:00:00 | LUIS GERARDO LUGO

Si algo extraño no pasa, en el futbol tendremos a otro ‘Cinco Copas’. Será mexicano y también de pasado panza verde.

Rafael Márquez dirá adiós al escuchar el pitazo que señale el final del último juego del Tri en Rusia 2018, sea el tercero, el cuarto, el quinto o hasta la gran final si nos ponemos soñadores.

Mucho se ha hablado de la convocatoria del ‘Káiser’ para este Mundial y al fin de cuentas todos aceptamos su llamado e hicimos más controversia en la prelista con Damm, Gio y Fabián.

Rafa será parte de estas leyendas que ostentan tal récord en Mundiales al lado de Antonio Carbajal, del alemán Lothar Matthäus y del italiano Gianluigi Buffon.

Hablar del germano es hacerlo de un jugador todo carácter que desde 1982 participó en una Alemania multifinalista. El ‘Terminator’ se embriagó con la Copa en 1990 y porta el récord de 25 juegos en mundiales, algo difícil de igualar.

Buffon quería este año romper todo y llegar a seis mundiales, pero la eliminación de la Azurra truncó eso. Hubiera sido un récord a discusión ya que el portero fue en Francia 98 no jugó ni un minuto. ‘Supergigi’ bebió de la Copa en 2006 en aquella final famosa por el cabezazo de Zidane.

Márquez se unirá a ‘La Tota’, quien ha manifestado en repetidas ocasiones su gusto por compartir este récord con el zamorano, sobre todo porque serán dos mexicanos en este club.

Desde 1950 hasta 1966, don Toño defendió a un Tri que luchó por abrirse paso en una época difícil y monopolizó por 32 años el mote de ‘Cinco Copas’, es más, creo que hasta nos gusta más como se oye el ‘Cinco Copas’ Carbajal a diferencia del ‘Cinco Copas’ Matthäus, el ‘Cinco Copas’ Buffon e incluso el ‘Cinco Copas’ Márquez. Ser el primero tendrá un valor diferente.

Carbajal y Rafa no sólo compartirán esto, ambos también lucen en su pecho dos estrellas como bicampeones de Liga con el León. Carbajal se coronó con La Fiera en la 51-52 y 55-56 y ya retirado siguió su carrera como técnico implantando un estilo especial a sus equipos.

Por eso no sólo es una cuestión de números, considero. En esta élite hablamos de jugadores que con tanta Copa nos emborracharon con su buen futbol, porte en la cancha y su influencia fuera de esta. A Rafa no lo veo como entrenador, pero sí con facha de un buen directivo.

Bajo la discusión de si Rafa estará en el nivel de titular para Rusia, en caso de que juegue, esperamos lo haga con el decoro de un grande.

Carbajal, que ya no era titular en Inglaterra 1966, se despidió en el pasto sagrado de Wembley en el tercer juego del Tri y con las intervenciones de un gran arquero bajo el arco mantuvo el cero en su meta ante la Uruguay de prosapia.

‘La Tota’ sabía lo que significaba el silbatazo final de ese juego, movió sus brazos expresando un ya no más y alzó su mano para decir adiós ante el aplauso y el reconocimiento de todos.

Así de digno, así despídete Rafa.