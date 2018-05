Oliva no estará en mi gabinete: Diego Sinhue

El candidato a la gubernatura Diego Sinhué Rodríguez VallejoAseguró que

"Es un panista más que está apoyando las candidaturas de un servidor" , señaló Diego Sinhué tras su recorrido en el Mercado Ignacio Ramírez en San Miguel de Allende.

Al preguntarle qué puesto de trabajo tiene Oliva en su campañay que obtenga algún recurso.

"No para nada, es un activo del PAN y está apoyando (....) No está considerado que pertenezca a mi gabinete y de una vez lo digo: Oliva no formará parte de mi gabinete", reiteró Rodríguez.