40 años de am

Este periódico am cumple 40 años de existencia en tiempos en que la labor periodística es peligrosa, pues incomoda hablar con la verdad e informar a la gente sobre lo que sucede en las calles al adentrarnos en los oscuros callejones del uso de los recursos públicos o para hacer crónica de las historias de vida de la gente o para dar cuenta de la estadística del “infierno” de la delincuencia organizada que ya describía Javier Valdez.Hace 40 años el primer editorial planteaba: “Es nuestro firme propósito que el periódico sea un vehículo de comunicación que fortalezca la sociedad en que vivimos y contribuya, mediante la objetiva exposición de sus problemas e inquietudes y la defensa de sus nobles anhelos, a hacerla más solidaria y justa”.Sabemos que el periodismo hoy es una actividad peligrosa, lo mismo que el trabajo editorial. Frente a un sistema económico político y social que está plagado de corrupción, nos toca seguir haciendo investigación, análisis y denuncia.Además, formamos a jóvenes en esta tarea apasionante del periodismo como una noble profesión para ser voz de los que no tienen voz. Ni a favor ni en contra del poder; sólo del lado de la gente.Recordando nuestro primer editorial hace 40 años: “Partimos de la promesa de rechazar toda subordinación a consignas o influencias de grupos, cualquiera que sea su signo o fuerza. A todos y cada uno de ellos los consideramos parte importante de nuestra comunidad y sin excepción encontrarán en nuestras columnas y en forma desinteresada, la oportunidad de informar sobre sus actividades y opinar sobre los asuntos de interés general”.“Esto no significa que huyamos de todo compromiso; por el contario, proclamamos el que tenemos, indeclinable, con los valores morales que serán el motor de la tarea diaria, con los fundamentos de nuestra nacionalidad, con el progreso de nuestro Estado, con la búsqueda de la unidad creadora en la diversidad civilizada de criterios, con el ejercicio de la libertad y con la verdad como norma”.“No aspiramos a ser fiscales implacables ni jueces solemnes, ni mucho menos cómplices por silencio. Con autoridad o prepotencia inexistentes, tenemos conciencia de nuestras limitaciones. Pero también creemos que éstas no existen en lo que se refiere a entusiasmo, capacidad profesional y deseos de servicio… si a priori debiéramos definir nuestro periódico, diríamos que será limpio”.“Es posible que en más de una ocasión tengamos que recurrir a la benevolencia del lector para que disculpe una presentación impropia o una redacción inadecuada. Pero es seguro que jamás le daremos motivo para que nos reclame frases injuriosas o difamatorias, información dolosa, propósito de inducir al error o el disimulo de notas que ocultan tanto quién las hizo, como quién las pagó”.“Quienes emprendemos la tarea no somos desconocidos para la opinión pública. Esta es una empresa independiente en sus recursos y en sus sistemas de trabajo. Organizada sobre la base del correcto intercambio de un servicio y su retribución”.“Un ejercicio, también, de confianza. Nosotros vamos a esforzamos, hasta el límite de nuestras posibilidades y conocimientos, por ofrecer un diario bien hecho, bien informado, abierto a todas las iniciativas, alejado de la solemnidad fatigosa”.“Su vigor derivará, naturalmente, de reflejar el que anima a nuestra sociedad. La respuesta corresponde a lectores y anunciantes. Ellos serán sinodales permanentes. Nuestro trabajo se resume en buscar y conservar su aprobación”.A la muerte de Agustín Cortez Gaviño, el letrado abogado leonés y militante de la izquierda en la inquietud social, en el 2000 fui invitado a formar parte del equipo editorial am en lo que he visto es una muestra de pluralidad ideológica para reflejar la diversidad que tenemos en el Bajío.Así hablamos: con independencia; con una parte pequeña de ingresos por publicidad del Gobierno, vivimos de vender a empresas y de este medio ya impreso, ya digital. Tenemos nuevos retos: llegó la era de internet y las generaciones de jóvenes que buscan otros medios de comunicación para informarse; nos hemos hecho multimedia y nuestros formatos se han diversificado; requerimos hacer investigación periodística para informar del uso de los recursos públicos y también queremos ampliar nuestra línea de productos editoriales.Nuestro lema es “Nosotros somos usted”, nuestro lector. Miramos hacia el futuro con confianza de que México será mejor, dependiendo más de nuestras capacidades que de las promesas de sus líderes.Confiamos en ese mañana y hablamos de la verdad en este Guanajuato lleno de violencia, pero también de trabajo honrado; sí, sin miedos, así seguiremos ejerciendo la libertad de expresión.