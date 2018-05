Cardenal Posadas Ocampo, ¿crimen de Estado?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"El asesinato del cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo, del que se cumplen 25 años, fue orquestado en las altas esferas del poder y no producto de una confusión,” aseguró la Iglesia Católica de México en el aniversario fatal.“No hay ningún avance, aunque se han hecho investigaciones y de parte nuestra ha habido colaboración para que se aclaren todos los elementos que estaban en juego; sin embargo, penalmente no hay ninguna persona que haya sido sentenciada por esto”, expresó el vocero de la Arquidiócesis.El cardenal Sandoval Íñiguez, proclive al protagonismo, representante de la ultraderecha ultramontana, declaró en varias ocasiones, pero especialmente en Roma, que él sabía quiénes eran los asesinos de Posadas Ocampo. A razón de sus altisonantes declaraciones, fue citado varias veces por la PGR, sin que aportara nada sustantivo, solo chismes; finalmente, de manera evasiva dijo que: “eran secretos de confesión y estaba impedido para revelarlos”.Pero, en mayo del 2003, en el décimo aniversario del asesinato de Posadas Ocampo, el Cardenal concedió una entrevista a W Radio, en la cual acusó al ex procurador general de la República, Jorge Carpizo McGregor, de ser uno de los responsables del magnicidio del príncipe de la Iglesia.Ésta fue una acusación más de Sandoval Iñiguez, pero ahora con índice flamígero, con nombre y apellido: “Carpizo fue uno de los operadores intelectuales del asesinato, a quien encomendaron encubrir el crimen. Hay una serie de cosas que lo hacen cómplice de encubrimiento, pero también tuvo su parte en el homicidio”.Lo anterior derivó en que el ex fiscal interpusiera una denuncia penal contra el alto prelado, a quien acusó de “tener vínculos con narcotraficantes”.Los hechos conocidos del magnicidio son los siguientes: En 1993, el cardenal Jesús Posadas Ocampo y su chofer fueron asesinados en un tiroteo, al llegar al aeropuerto de Guadalajara. Posadas iba a recoger a Girolamo Prigione, representante de la Santa Sede.El Fiscal General, Jorge Carpizo, dijo que pistoleros de Arellano Félix lo habían confundido con “El Chapo” Guzmán, porque sus coches eran iguales. Minutos más tarde, 15 hombres armados subían a un vuelo regular a Tijuana, que los esperaba con las puertas abiertas, los motores encendidos, para partir. La PGR nunca pudo explicar este inusual hecho.Las crónicas de la época narran que aquella tarde Prigione no bajó del avión en que había volado desde la Ciudad de México, el avión no aterrizó, regresó de inmediato al Distrito Federal. ¿A qué iba entonces? ¿Prigione fue solamente una carnada? Hay otro dato importante: testigos presenciales afirmaron que después de acribillar al cardenal, uno de los pistoleros extrajo de su automóvil un portafolio y huyó en medio de la confusión. ¿Qué había en ese portafolio? ¿Unos documentos comprometedores entregados en su viaje a Colombia días atrás? ¿Quién le pidió al cardenal que los llevara al aeropuerto?Posteriormente, los Arellano mantuvieron reuniones secretas con Prigione en diciembre de 1993 y enero de 1994, le dieron su versión de la historia, negando toda participación en el asesinato y le dieron una carta para el Papa.Prigione telefoneó al presidente Salinas, fue a Los Pinos y tuvo una reunión con el Presidente para informarle de lo dicho por los Arellano. Éstos estaban dispuestos a rendirse a cambio de un acuerdo. Prigione dijo posteriormente que siempre habría algunos aspectos no revelados sobre el asesinato de Posadas.Marcos, el histórico líder del EZLN, declaró que tenía información de que Posadas había sido asesinado porque sabía nombres de algunos altos funcionarios implicados en el negocio de las drogas; esta información se la iba a entregar a Prigione… Todavía, existen importantes e influyentes miembros del clero, así como numerosos grupos sociales de ultraderecha, que no creen en la teoría del “error” y siguen esperando conocer la verdad de los hechos.Existe un dato muy revelador que publicó La Jornada el 24 de mayo de 2003 en la columna Desfiladero. Juzgue usted: En marzo de 1993, dos meses antes de su muerte, Posadas Ocampo viajó a Santa Fe de Bogotá, Colombia, para intervenir en una reunión de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano.Ahí, en Bogotá, recibió la visita de un emisario de Pablo Escobar Gaviria, el legendario jefe del cártel de Medellín, quien le hizo una propuesta concreta. El capo estaba dispuesto a entregarle a Salinas de Gortari una lista exhaustiva de los políticos mexicanos involucrados en el tráfico de drogas, dice La Jornada.A cambio de esa información solicitaba protección para trasladar su residencia a México, retirarse del negocio y vivir sus últimos años en paz.Cabe señalar que el capo colombiano había empezado a construirse una mansión-fortaleza en las selváticas playas de Quintana Roo. Posadas Ocampo, afirman los que saben, retornó a Guadalajara con esa documentación en su poder. ¿Por qué y para qué?¿Qué hizo entonces Posadas Ocampo? ¿Cuál era su interés? Algunos enterados lo relacionan como confesor de los Arellano Félix, benefactores de la diócesis, a los que conoció cuando fue obispo de Tijuana, durante 12 años. Pues, bien, se reunió con Salinas de Gortari y le planteó el tema. The Washington Post reveló que “Posadas fue humillado en la residencia del Presidente, José Córdoba Montoya lo tomó de la solapa, lo cacheteó y lo sacó de la oficina,” aseguró el abogado, unas semanas después de su muerte.Hoy, Posadas Ocampo está muerto, murió el cura Gerardo Montaño, incondicional de Posadas en Tijuana, que sirvió de enlace de narcotraficantes con la alta jerarquía, el ex procurador Carpizo está muerto, el tenebroso Girolamo Prigione está muerto, Ruiz Massieu está muerto, Colosio está muerto, Escobar Gaviria está muerto, los Arellano Félix están muertos, la esperanza en la justicia agoniza.¿Tendrán que ver algo estas muertes coetáneas entre sí? Parecería que la procuración de justicia en México tiene como objetivo dejar que los magnicidios se pierdan en la bruma del tiempo y la amnesia cumpla su cometido.¿Fue un crimen de Estado, una confusión, una venganza, una traición de Prigione, favorecía el prelado al cártel de los Arellano, por ser su confesor y estos sus contribuyentes a su diócesis en Tijuana? El cardenal Sandoval Íñiguez acusó a Carpizo de participar en el asesinato, éste acusó al cardenal de tener vínculos con el narcotráfico, ¿los príncipes de la Iglesia y los príncipes de la política se revolcaban en el lodo? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién miente?A 25 años del asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo no se ha cerrado la investigación, no hay ningún sentenciado, ni tampoco hay respuesta a una cantidad abrumadora de circunstancias extrañas en torno al magnicidio. “El peligro, sin embargo, es que en algún momento ya no importe”: senador Robert C. Byrd.Los crímenes de Estado se han cometido con frecuencia en todo el mundo. Estos crímenes han sido excesivamente violentos, destructivos y han causado un grave daño social.La argumentación desde el poder es el “interés de Estado,” ya que éste es quien ostenta la facultad exclusiva para ejercer el poder sancionatorio y el monopolio de la violencia.Por esta razón es importantísimo el interés y participación social en todo lo público, para ponerle límites al poder punitivo del Estado, que está lejos de ser legítimo cuando de atrocidades se trata.