La Olla: Sin tocar fondo

A Guanajuato las estadísticas y los hechos diarios lo exhiben manchado de rojo. Y no tocamos fondo.Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte a abril confirman la tendencia que ya teníamos desde marzo: número uno en víctimas de homicidios dolosos.De enero a abril suman en el estado 1,004 víctimas por ese delito, lo que representa 121 por ciento de incremento respecto a las 455 que hubo en los mismos cuatro meses del año anterior. Una tragedia.El mes más violento del 2017 fue abril con 133 víctimas de homicidio y este año fue marzo con 295.Las historias de horror se cuentan a diario, nada más la última semana fuimos testigos de: siete cuerpos encontrados en Salamanca, cuatro en bolsas y el resto en diferentes sitios, el viernes; la madrugada de ese mismo día dimos cuenta de 5 ejecutados en Celaya, cuatro de ellos en un asesinato múltiple; y un día antes, también en Celaya salida a Querétaro, un comando armado mató a cinco en un puesto de mariscos; ese mismo día en ataques simultáneos otras cinco víctimas en Irapuato.¡75 asesinados en 5 días!Y al menos de todos esos trágicos hechos oficialmente no se tienen noticias de responsables detenidos.A nivel nacional se reportan 10,395 víctimas de homicidios los primeros cuatro meses del año, que es un 37% más que las 7,604 del mismo periodo del año pasado. La tesis de que la violencia está extendida en todo el País nadie la discute, pero lo que pasa en Guanajuato merece mención aparte.A Guanajuato le siguen en víctimas: Baja California con 938; Guerrero 879; Estado de México 802; Jalisco 669; Chihuahua 570; Veracruz 559; Michoacán 493; Ciudad de México 432; Puebla 422.Y en la tasa por cada 100 mil habitantes de homicidio dolosos nos mantenemos en el cuarto lugar, abajo de: Colima, Baja California y Guerrero. Nuestra tasa es de 12.90, lejos del 7.13 del promedio nacional.Por el contrario hay que decir que en los datos oficiales aparecemos abajo del promedio nacional en los delitos de: feminicidio, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo a vehículo y robo a transeúnte. Aunque la cifra negra en varios de esos delitos es altísima, según datos del INEGI.Cada delito merece atención especial, pues aunque no estemos tan mal como otros estados, en algunos las cifras sí preocupan. De enero a marzo 2018 el robo a negocio en Guanajuato aumentó 37% respecto al mismo periodo del 2015, según datos que presentó el Observatorio Ciudadano de León (OCL). En cuanto a robos a casa, transeúnte y vehículos, sí aparecen menos denuncias de tres años a la fecha.En narcomenudeo el comparativo de enero-marzo 2015 con esos tres meses de 2018 el OCL (con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional) reporta 201% más denuncias en Guanajuato, de 757 a 2,275.El gobernador Miguel Márquez salió a declarar que ya vienen más militares. ¡Uff, qué alivio! Y el procurador Carlos Zamarripa aparece en el programa “Atando Cabos” de Denise Maerker para decir que la mayoría de los involucrados en el robo de combustible no son de Guanajuato. ¡Uff, qué alivio!Lo que ya cambió en el discurso de Márquez y su gabinete de Seguridad es la relación con Pemex, a quien antes reclamaban (no sin razón) su desinterés en la lucha contra el huachicol, y hoy le aplauden.El Gobernador y el director general de Pemex, Carlos Treviño, han cerrado filas. En la semana trascendió un operativo en la refinería de Salamanca para dar seguimiento precisamente a una investigación con el fin de desmantelar la corrupción al interior que facilita el robo de combustible.Hay que recordar el asesinato del jefe de Seguridad Física de la refinería, Tadeo Lineol Alfonzo Rocha, cuando viajaba en su auto en Salamanca el pasado 25 de enero, crimen que tampoco se esclareció.En todo este año de terror el que no ha salido a decir nada es el delegado de la PGR en Guanajuato, Rafael González Cervantes, quien llegó al cargo en agosto pasado en relevo de Jaime Porfirio García. Es de todos conocidos la escasez de personal en la Delegación, pero eso no es razón para no informar.El 16 de marzo el “Operativo Titán”, que arrancó en enero en varios ciudades del País, se puso en operación en los municipios de Guanajuato (particularmente León, Celaya y los Apaseos) para combatir los delitos de alto impacto, y con la misión de ir tras las cabezas del crimen organizado que provocan la violencia. La Comisión Nacional de Seguridad que encabeza Renato Sales, debe responder.A Miguel Márquez y su gobierno le restan cuatro meses para irse, ¿o ya hicieron todo lo que se pudo?No le prometo un gran foro de contraste de ideas, ni siquiera entretenimiento antes de dormir, pero no hay que dejar de ver mañana el segundo de tres debates entre los cinco candidatos a la Gubernatura.Convocados por el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) que comanda José Arturo Sánchez Castellanos y con la batuta de Coparmex León que encabeza Jorge Ramírez Hernández, la cita es lunes 28 de mayo a las 19:00 horas en el salón Casa de Piedra. Se podrá seguir a través de la página de Internet www.debatesciudadanos.mx y será retransmitido por diversos medios de información.Es un valioso esfuerzo que cada seis y tres años realizan los organismos empresariales de León y, aunque falta muuuucho para perfeccionar la cultura del debate, se están dando pasos importantes.El formato que veremos es el siguiente: una ronda inicial de presentación de los candidatos, una pregunta del panel de expertos, otra pregunta del panel ciudadano, una pregunta más votada por usuarios de redes sociales y una ronda final de participación de los candidatos. Duración: dos horas.Los candidatos tendrán espacio de réplicas con los expertos y ciudadanos, pero no entre ellos. Mmm...Para el candidato de Morena-PES-PT, Ricardo Sheffield, se trata de un buen ejercicio, pero sin el debate libre entre los candidatos no logra cumplirse el objetivo final de contrastar uno a uno las ideas.Los expertos invitados son: Rocío Naveja, en temas de Seguridad; Hugo Villalobos, Desarrollo Económico; Alejandro Caldera, en Combate a la Corrupción; y Daniel Tagle, en lo Ambiental.Los moderadores serán: Humberto Gutiérrez, consultor en Imagen Pública; Marissa Rivera, periodista y conductora de noticieros, y Jennifer Macías Marcoccio, directora de Noticias en Televisa Bajío.Del equipo del candidato que tiene la ventaja, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (PAN-PRD-MC), se están preparando, dicen, para un debate de altura en el que privilegien las propuestas, evitando las descalificaciones porque eso no quieren los ciudadanos. Lo natural de quien es el puntero.El panista está afinando toda la propuesta de gobierno que ha venido presentando, con el reto de sacudirse los nervios que mostró en el primer debate y plantarse a la altura de virtual Gobernador.Debe estar preparado para las embestidas de los opositores por la crisis de violencia imparable, y otros dardos como la asignación directa del Libramiento Silao; la sombra de Rafael “El Gallo” Barba, el empresario irapuatense compadre de Márquez que no deja de hacer ruido por su sexenio de ‘boom’, y las deudas históricas de los gobiernos panista en áreas de desarrollo social, educación, medio ambiente.El priísta Gerardo Sánchez alista más artillería para exhibir un Gobierno panista fallido. Adelanta que se dirigirá a las cámaras empresariales y organismos sociales para que sean protagonistas del cambio.El candidato que presume orden y experiencia, Felipe Arturo Camarena, del PVEM, no se saldrá del libreto de su natural personalidad, hará los señalamientos que considere al gobierno azul pero sobre todo se concentrará en transmitir que tiene la madurez para tomar las riendas de un convulso Guanajuato.De la maestra Bertha Solórzano, de Nueva Alianza, llega motivada luego del espaldarazo que recibió el jueves pasado del candidato presidencial Pepe Meade, con mujeres aliancistas en Irapuato. Está contrareloj para sostener una candidatura que les permita conservar el registro como partido en Guanajuato, lo que significa el acceso a las prerrogativas y a un diputado local plurinominal.El tercer y último debate para la Gubernatura será el otro organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para el próximo 10 de junio. No se conoce si habrá ajustes al formato que tiene mucho por mejorar.Está de regreso, en realidad nunca se fue. Juan Manuel Oliva es el operador favorito del PAN.Al ex Gobernador le han ‘hecho el feo’ en su partido cuando del reparto de candidaturas se trata, cada tres años se maneja su nombre para una diputación federal plurinominal, pero no se animan a dársela. Pero, cuando se trata de campañas y ganar votos en Guanajuato, nadie le dice que no a su colaboración.Jugó del lado del bando del senador Fernando Torres en la disputa interna contra Diego Sinhué, pero eso ya quedó atrás, Fernando es asesor del candidato y Juan Manuel un estratega electoral del equipo.Ayer reapareció con sus acostumbradas arengas y la misión de “revivir” las redes ciudadanas que como dirigente estatal y candidato del PAN supo armar para allegarse de simpatías y votos. Eso es lo suyo.A cuestas carga con oscuros pasajes de su Administración Estatal. La compra de tierras para la fallida refinería en Salamanca y las del tren interurbano, la construcción del Parque Bicentenario, en Silao, monumento al dispendio que nos sigue costando, las probadas irregularidades en compras del DIF.Y para rematar está la adquisición de 25 hectáreas (a un dudoso costo) de reserva para el Parque Metropolitano, y enseguida la compra de su nueva residencia con los ahorros de toda su vida dijo.Alguna vez el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, dijo: “Los panistas son los místicos del voto”. Pero hoy, todo se vale, hasta un Oliva en la campaña que hoy coordina Luis Felipe Bravo Mena.Donde las aguas siguen muy revueltas y hasta medio turbias es en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que preside Pedro González García.Con varios temas por resolver que lo involucran directamente, como es la sanción pendiente y que se deriva de la investigación luego de que se hizo público un conflicto de intereses que tuvo al autorizar la construcción de una planta de tratamiento en la comunidad Los Jacales donde también tiene terrenos.Pero la turbulencia también ha alcanzado al director general del SAPAL, el financiero Leonardo Lino Briones, a quien también se investiga tras descubrirse una toma irregular de agua en el fraccionamiento Gran Jardín, donde mantuvo una relación empresarial antes de entrar a trabajar al SAPAL.Estas y otras situaciones no tenían nada contento al alcalde Héctor López y menos al alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres, que también forma parte del Consejo Directivo en su calidad de Síndico.Por los pasillos del SAPAL circula la versión de que en el afán de calmar un poco las aguas Pedro González ya prepara el relevo en la dirección y ya hasta tiene a su candidato, se trata de Juan Federico Ruenes Cardona.Y aunque la decisión de cambiar a Lino Briones por Federico Ruenes cuenta con el apoyo de algunos consejeros como Antonio Morfín Villalpando, a otros los tiene preocupados, y unos más nada saben.El principal argumento de los consejeros que se oponen a esta nombramiento es que el cambio sería solo para calmar las aguas pero no estratégico y mucho menos en beneficio de la paramunicipal, eso sin contar que el cambio lo quieren hacer en los oscurito y dando madruguete hasta al mismo Alcalde.Ruenes Cardona es Gerente de Servicios Administrativos del SAPAL, pero su experiencia, dicen, es limitada y prácticamente no generaría mayores cambios en la paramunicipal.Pero además del proyecto emblema de la paramunicipal a Lino Briones se le han juntado los pendientes como la autorización de factibilidades, convenios con desarrolladores, el retraso en algunas obras y convenios con contratistas, temas también desconocidos para quien quieren perfilar como su suplente.Para algunos el SAPAL dejó de ser el organismo modelo a nivel nacional para ser un dolor de cabeza más para el Gobierno Municipal.