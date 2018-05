¿Y cuestiones de fondo en la campaña?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los candidatos y candidatas en plena campaña nos propinan un torrente de ofertas, las más de ellas sin la explicación de qué manera se pueden aplicar. Las sueltan al vuelo en busca de que, ingenuos o crédulos, nos “enganchemos”.Ya hubo quienes le cantaron las golondrinas a la autopista Silao-Guanajuato sin explicarnos al menos de dónde se sustituiría ese ingreso; pero además sin la menor reflexión de que si ello ocurriera beneficiarían no al de a pie, obrero, campesino, estudiante y sí a quien tiene un automóvil.Apoco en el torbellino de propuestas ofrecen que los escolapios viajarán sin pago, igual que los adultos mayores. Ya cero cobro del DAP, o sea impuesto por el consumo de energía que se aplica a los hogares para liquidar el servicio público. Cobro, que por si lo recordamos, es anticonstitucional.Y ¿cómo nos caería la oferta del 50% de descuento del impuesto predial por pronto pago? Las infracciones de tránsito a la mitad. ¡Que haya ofertas eso es lo importante! ¿Con qué dinero se pagará la deuda de León y se cubrirán los sueldos de la burocracia? Dios dirá, por ahora estamos en campaña.Pero a este propósito tomemos un tópico o tema que el señor López Obrador ha usado como caballito de batalla: la reforma educativa, que como está ahora la advierte salida de la caja de Pandora, o sea puros males.Ofrece darle para abajo, destrabarla, desarticularla. No expresa cómo pero lo único que se le entiende de tal proyecto es emponderar de nueva cuenta a la Coordinadora y al SNTE. Que sean los que decidan, emitan las normativa y tengan holgura financieramente hablando.Con eso El Peje espera votos a su favor, que por ahora para él es lo primordial. Ya dijo de Elba Esther que es un “chivo expiatorio”, o sea, que ahora ya la ubica a manera de víctima, ¿de quién? De la mafia en el poder, claro.Mis amables lectores, vamos a tocar ese tema educativo siquiera por un ladito: No creemos que al candidato López Obrador y a sus asesores, como Paco Ignacio Taibo II, les interese saber que los colegios, escuelas, universides particulares son alrededor del 15% en el país.Para esos planteles hay un estímulo fiscal hasta secundaria que, en parte, es deducible de impuestos. De lo demás nada. Diferente a otras naciones en las que existen becas y otro tipo de alicientes.No nada más a López Obrador, pues la pregunta sería si a los demás candidatos y candidatas les interesa el tema, ya no digamos que si les preocupa.¿Conocerán mínimamente, siquiera por encimita, la forma en que se procede con los planteles particulares?Imaginemos, pura imaginación: llega el inspector o si se quiere la inspectora a un jardín de niños particular. Pide y revisa documentos de autorización; que todo esté en regla, al día.Sí algo se ha omitido, va el acta que para el efecto se levanta. Se supervisan los salones, mesitas o mesabancos, la pintura, los bebederos, servicios de sanidad, escalones si hay escalera; los juegos y el patio, todo con escrúpulo, no para aconsejar y sí a efecto de sancionar, ya que de lo que se trata es de mostrar “el peso del Gobierno”.Ese mismo inspector o certificadora acuden a un jardín de niños oficial. No existe barda perimetral, no se cuenta con los bebederos, los servicios sanitatios ya son deplorables, no existe la ventilación adecuada; pero todo en el acta sale bien. Cero multas, pues sería absurdo, ni siquiera recomendaciones.La pregunta obligada es si candidatos y candidatas se dan cuenta de esta realidad contrastante y en sus ofertas qué proponen para entender que la educación que ofrecen los particulares para suplir las deficiencias del Estado, merece estímulos.En Belice, protectorado inglés, hace 57 años que, para un estudio que realicé, pude darme cuenta que, con migración y todo, el índice de analfabetismo era del 7%. Claro, a los planteles particulares el Gobierno les proporciona las instalaciones o les cubre la nómina. Repito ¿Entenderán esos los aspirantes a gobernarnos?Prometo referencia a las escuelas que tenemos en León y Guanajuato en el medio rural. Adelanto un dato: son de tan poca o mula eficiencia que en una zona mejor llevan a las niñas, diario y en camión, a un plantel de la zona urbana.¿Eso lo sabrán y les preocupará a candidatos(as) de todos los niveles? Apoco no, puesto que de ese tema no se ordeñarán muchos votos.