'Yunque apoya a Sinhue porque temen perder', acusa Sheffield

“No me sorprende porque como ustedes (am) mismos han reseñado durante los últimos años, Oliva es parte del Yunque, el que fue mi enemigo dentro del PAN durante casi tres décadas, es la extrema derecha dentro de la derecha y mi historia fue siempre una franca oposición a sus ideas y métodos. Esta cruzada es electoral, con esa mística religiosa que caracteriza al Yunque, pero los ciudadanos no son los mismos de hace una década o más y en consecuencia yo estoy seguro que no va a recibir la respuesta que recibiría en otros ayeres”, manifestó Sheffield.



“Y por eso tenemos de coordinador de la campaña a una de las cabezas visibles del Yunque a nivel nacional que es Luis Felipe Bravo Mena y tenemos de matraquero a Alfredo Ling, que es el tipo de labores que ahora le corresponde en esta etapa de su vida y Juan Manuel Oliva retomando sus fueros”, explicó.

opinó que la aparición del ex gobernador J uan Manuel Oliva para apoyar a es una muestra más de que están bajando todo el apoyo posible del Yunque, puesAuguró que la 'Cruzada por Guanajuato', que lidera Oliva, no va a tener éxito, puesy considera que los ciudadanos de Guanajuato y en particular los de León, donde tuvieron el evento este fin de semana para sumar apoyo a la campaña de Sinhue, ya no caerán en ese juego en donde se pretende escudar bajo principios religiosos una campaña política deDijo que, Miguel Márquez Márquez,coadyuvaron a consolidar su triunfo 'raquítico' en contra de Juan Ignacio Torres Landa hace seis años.