Gerardo Botello Rosales, alias "El Cachas", identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Zapopan, Jalisco.



"El Cachas" fue capturado como parte del operativo que permitió la detención de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio o Rubén Oseguera Cervantes, líder máximo del CJNG.



El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, indicó que "El Chachas" es uno de los principales operadores del CJNG en Guanajuato y Michoacán.

EnVivo Mensaje a Medios del Secretario de que Alfonso Navarrete Prida https://t.co/jwRjblQpuf — SEGOB México (@SEGOB_mx) 27 de mayo de 2018

"Este sujeto es probable responsable de la comisión de diversos homicidios en contra de autoridades policiales e integrantes de grupos delictivos antagónicos.



"Así como de participar en delitos contra la salud, secuestro y extorsión. Ya fue vinculado a proceso penal", indicó el funcionario en conferencia de prensa.



El Secretario añadió que Botello Rosales cuenta con una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos, por un homicidio ocurrido en 2002.



Un reporte del Gobierno federal indica que "El Cachas" inició sus actividades delictivas en 2006 en Guanajuato, relacionadas con la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.



A finales de 2016, Nemesio o Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder máximo del CJNG, lo nombró jefe regional.



"La captura de Gerardo 'N' permitió el aseguramiento de 270 kilos de cocaína en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México, operativos que también realiza el gabinete de seguridad", apuntó.



Sobre la detención de la esposa de "El Mencho", Navarrete Prida expuso que fue en cumplimiento a una orden de aprehensión, por lo que ya fue recluida en el penal federal número 16.



Confirmó que González Valencia es probable administradora de los recursos económicos del grupo delictivo, por lo que era buscada por delincuencia organizada con la finalidad de lavar dinero.



Activan alerta por CJNG



Navarrete Prida informó que desde anoche se activaron protocolos de actuación ante una posible reacción violenta por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras la captura de la esposa de "El Mencho".



"Sí hay que tener esa previsión de una reacción violenta, que ha sido la constante en la cual se expresa esta organización criminal y desde el día de ayer se tomaron ya medidas específicas para inhibir en la manera de los posible que haya esas reacciones, y si ocurre, poder actuar en consecuencia de inmediato", apuntó.



El funcionario explicó que entre las medidas que contemplan dichos protocolos está el reforzamiento de la presencia de las fuerzas federales no sólo en el Estado de Jalisco, sino en las zonas de influencia de dicha organización.



"Los protocolos ya existen para reforzar seguridad, existen como tal cuando se tienen elementos para señalar una alerta, y no se circunscriben solamente a una ciudad o municipio, sino a toda una zona de influencia posible.



"E inclusive, de reacción en otros lugares donde se pueda tener disputa se sienta que se entra o no en un estado de debilidad, pero eso corresponde desde luego a protocolos de actuación de fuerzas federales", mencionó.