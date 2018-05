Pide esposa de AMLO que no haya 'primera dama'

"Tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente, por ello hoy he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la primera dama, ¿por qué? En México que no haya mujeres de primera ni de segunda, tampoco queremos que haya hombres de primera ni de segunda. Con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con ese papel, decir primera dama es algo clasista", dijo.



"No tengo intereses político electorales, y para ser más clara, no voy a ser candidata a nada ni seré funcionaria pública, así que no imaginen un escenario diferente", afirmó.



"No hablo para nada de una esposa que se convierte en una sombra complaciente, silenciosa o dócil, ante un sistema que perpetúa las desigualdades. Hablo también, y escuchen bien, de una compañera que está en las buenas y en las malas, al lado, delante, pensando de manera crítica y constructiva", explicó.

Desde el Istmo, la esposa del candidato presidencial,, Beatriz Gutiérrez Müller, tomó la palabra en un mitin para por proponer darle fin a la figura de primera dama, por ser esta una idea clasista. Adelantó que ella no ocupará cargos y quiere ser la esposa de un Presidente que haga grandes cosas por México.López Obrador cedió espacio de su evento de campaña para que Gutiérrez Müller expresara que quiere ser la esposa de un Presidente que haga grandes cosas por México y apoyarle, al mismo tiempo se consideró su compañera, como hasta hoy, "y también quiero ser Beatriz".La también historiadora expuso qué nuestro país es un sistema presidencial, de modo que el poder presidencial no debe de ser de una familia ni de un matrimonio, la compañera de un Presidente debe participar en todo lo que pueda hasta un límite."La esposa de un Presidente en nuestros tiempos, en México, está obligada a decir y hacer ahora las cosas de manera diferente, porque hemos logrado muchas cosas, ya no nos ven como un adorno, nosotras no somos mera vanidad, tenemos espíritu y corazón, tenemos iniciativa y coraje, trabajamos duro todo el tiempo", aseveró.