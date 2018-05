Suman 17 candidatos del PRD asesinados

"No he recibido hasta el momento solicitudes de algún candidato en particular por temas de seguridad, sin embargo ayer que estuve en Guerrero, Beatriz Mojica, candidata al Senado hacía alusión de que un candidato de allá textualmente dijo que iba por su sangre, ya inició las denuncias y se ha solicitado tener una presencia importante de la policía para que se resguarde la integridad de los candidatos", reveló.



"Tiene que haber un estado de derecho y tiene que cumplirse con la legalidad y si hay carpetas de investigación iniciadas la autoridad tiene que ejecutar esas acciones. Coincidentemente se han dado (con el proceso electoral), qué bueno que no haya impunidad para nadie y que eso represente que no solo esas dos personas puedan ser detenidas, sino todo lo que todavía tenemos pendiente en el Estado mexicano", mencionó.



"Esperamos entregar buenos resultados y una vez que concluya este proceso vamos a generar una profunda reflexión sobre el futuro del PRD y ver cuáles son los escenarios en el país para efecto de tener un partido más sólido y revisar las reglas del juego del PRD. Acabado el proceso electoral haremos un revisión profunda", anticipó.

En lo que va del actual proceso electoral 17 candidatos y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han sido asesinados en diferentes estados de la República mexicana, y en Chihuahua se han reportado varios desaparecidos que simpatizaban con ese instituto político, denunció el dirigente nacional del sol azteca, Manuel Granados Covarrubias.El líder perredista exigió al gobierno federal que intervenga en el tema para garantizar la seguridad de los candidatos que participan en el actual proceso electoral.Granados Covarrubias comentó que se reunirá con el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para hablar sobre esa situación y pedir resultados de la detención de los responsables de los homicidios de los aspirantes perredistas a ocupar un cargo de elección popular, así como de los militantes.Aun cuando en algunas entidades del país la violencia ha alcanzado a los actores políticos, principalmente del PRD, hasta ahora la dirigencia nacional del sol azteca no recibido solicitud de protección especial para alguno de los candidatos durante este proceso electoral.Inquirido sobre la detención de Rosalinda N, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y de la orden de aprehensión contra Karime Macías de Duarte, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el líder perredista consideró que ese es el trabajo que debe hacer el gobierno federal para que no exista impunidad en el país.El dirigente nacional perredista estuvo presente en un acto proselitista en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl en apoyo del alcalde con licencia, Juan Hugo de la Rosa, quien busca la reelección por la coalición, conformada por el PRD-PAN- Movimiento Ciudadano.Según el líder del sol azteca, los militantes de ese instituto político llevan a cabo un trabajo territorial fuerte en prácticamente todo el país, por lo que esperan que durante la jornada electoral del 1 de julio salga con buenos dividendos ese partido.Granados Covarrubias confió en que ganarán la presidencia de la República con Ricardo Anaya, quien encabeza la coalición PRD-PAN-MC, pues actualmente, afirmó, están empatados técnicamente con Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.