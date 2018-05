Celebran lujosa boda con 200 invitados y se van sin pagar

8 mil 266 euros de la factura

Una boda de película vieron los invitados al evento en Viveiro, España, evento que terminó en los medios de información no por el lujo, sino por otra cosa.Asistieron unos 200 invitados a la ceremonia gitana rumana; la novia llevaba un vestido con cristales tallados que al parecer son Swarovski. El famoso cantante del género manele de Rumanía, Nicolae Guta, llegó en un avión privado y cantó para ellos.La fiesta terminó en la madrugada y el hermano del novio dijo que volvería al día siguiente a pagar los, alegando que su padre tenía el dinero pero en ese momento no podía dárselo.Los festejados no querían comida ni bebida en un principio, dijeron que la llevarían ellos, pero luego pidieronLos gestores del local hostelero confiaban en que el día fijado les pagarían, pero el hombre fue a decirles queAl día siguiente tampoco hubo pago, y luego dejó de responder las llamadas y los mensajes de WhatsApp.Al final optaron por denunciar lo sucedido en la Comisaría de Viveiro, y la Policía Nacional pidió la cooperación internacional para localizar, en donde esté, al hermano del novio.Con información de La Voz de Galicia.