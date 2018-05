Los de arriba de Juan Pablo Torres

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El fútbol, motor de las pasiones, analogía de la sociedad, espejo, sueño y cruz de los pueblos. ¿Reemplaza en realidad las viejas gestas épicas donde dánaos y troyanos luchaban por la más bella? ¿Resistirá la épica desarrollada sobre la grama la huella del tiempo? ¿Cómo presentar las diferentes facetas de un partido? Pero no de cualquiera, ¿el de un equipo a punto de ascender de una división inferior a la máxima instancia del balompié nacional? La respuesta de Juan Pablo Torres puede leerse en Los de arriba (Instituto Cultural de León, 2013) una novela multifocal que transcurre en su ciudad natal, León. Los panzas verdes tras años en la segunda (para no usar ese terrible eufemismo de primera B) se encuentran a las puertas de lograr el anhelado ascenso. Torres conjuga el fervor religioso, la superstición, la pasión ciega, los rincones oscuros de las dirigencias deportivas, la adrenalina de los jugadores en una novela que dura los noventa minutos más lo que determine el juez.Asistimos a una novela coral que reproduce los cánticos de la barra, los rezos en el vestuario, los tweets de los aficionados, la cancha, la gradería y los alrededores del estadio. El fútbol es un juego que permanentemente juega a no serlo, a trascender lo lúdico para engarzar los anhelos y ambiciones de los espectadores. Torres, consciente de ello, asciende y desciende sin pausa a lo largo del partido desde las barras bravas (Los de arriba) hasta los ergástulos donde se preparan los gladiadores. Como segunda novela anticipa a un escritor comprometido con su entorno que regresará años después al tema futbolero con su novela Bien bajado ese balón (Kuna Editores, 2018).