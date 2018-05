Entran armados a empresa, roban nómina y huyen

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tres hombres armados ingresaron a una empresa agrícola en San Francisco del Rincón, se robaron el pago destinado para la nómina y tomaron a dos personas como rehenes.El asalto ocurrió la tarde de ayer, alrededor de las 2:30, lo que provocó la movilización de unidades de Seguridad Ciudadana en las comunidades aledañas a Peñuelas y El Nacimiento, zona en la que se encuentra la empresa afectada.De acuerdo a los reportes que se generaron, a la empresa ingresaron tres hombres armados, de quienes se estableció que estaban tatuados. Los asaltantes llegaron a bordo de un auto marca Nissan Tida, color negro, con placas del Estado de México.Insultaron verbalmente a las personas en el lugar y las amenazaron para que entregaran el dinero que tenían, sin que se diera a conocer la cantidad que se llevaron.Parte del atraco incluyó tomar a dos personas como rehenes con la finalidad de evitar ser perseguidos, por lo que los abordarlos a una camioneta Nissan tipo estacas, blanca, propiedad de la misma empresa; incluso se señaló que hubo detonaciones de las armas que llevaban, aunque no se refieren personas lesionadas.El personal de seguridad más próximo a la zona en donde ocurrió el asalto comenzó una búsqueda en la zona, y en primer instancia se habló de una persecución de los presuntos asaltantes.La persecución se extendió hacia la ciudad de Manuel Doblado, y debido a la cantidad de comunidades y caminos aledaños a la carretera, la operatividad tuvo que desviarse a las zonas cercanas.Se explicó por parte de las autoridades de seguridad que se solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad tanto de Purísima como de Manuel Doblado, considerando que la huída de los asaltantes fue por la carretera que va hacia la comunidad El Toro.La operatividad se extendió hacia los límites con Jalisco y se estableció que los policías revisaron varios de los vehículos que coincidían con la descripción de la camioneta y el auto que abordaron los asaltantes.Abandonan a rehenesEn la búsqueda que se aplicó se logró localizar a las dos personas que habían sido llevabas como rehenes, a quienes encontraron en un predio baldío.Esto fue precisamente, antes de llegar a El Toro, ya en lo que corresponde al municipio de Purísima del Rincón. De estas personas, por razones de seguridad no se proporcionó información, aunque se dijo que no estaban lesionados.Luego de esto, se logró la ubicación de la camioneta Nissan, color blanco, propiedad de la empresa agrícola; aunque el dinero robado no se recuperó y no hubo detenidos.Hasta ayer a las 5 de la tarde se seguía el proceso para que los afectados presentaran la denuncia ante el Ministerio Público sobre lo ocurrido, y el resguardo de las personas que fueron víctimas durante el asalto.