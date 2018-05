Santiago y El Rufo.- “Aprendiendo a Vivir XI”

S- ¿Qué es lo correcto, pregunté?... silencio.

R- Guau, esa es un pregunta muy profunda, mi Santias; me explico, nosotros los perritos andamos desnudos y eso es para nosotros lo correcto; pero si Uds. los humanos se desnudan en público es incorrecto, ¿es así?

S- Por ahí va la cosa, mi ínclito perro y me parece acertado tu ejemplo, ya que en un principio los humanos andábamos desnudos, y no me refiero a Adán y Eva, de quienes tengo la certeza de que no existieron, sino que por sentido común y alguno que otro registro de la Paleontología (Ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se encuentran fósiles; y que con apoyo de la Biología nos ilustra sobre la vida histórica en el planeta.), es una realidad que durante los procesos de evolución que dieron origen a la raza humana, nuestros ancestros andaban desnudos. Lo que nos lleva a preguntar sobre la razón que tuvieron nuestros antepasados para vestirse o usar ropajes; dado que todos están muertos, me animo a deducir que la primera razón para usar ropajes fue el cubrirnos para protegernos del sol y del frío… Hago un paréntesis para compartir que en Europa ¡No, no es presunción, fui a Europa con gastos pagados a vender aguacates y guacamole y aproveché para disfrutar de algunos de sus atractivos, uno de ellos, una pintura en un museo (no recuerdo el nombre, sorry) que representaba una batalla a espadazos, en donde los soldados traían casco, escudo, protección de cuero en el pecho y algo parecido a sandalias, pero estaban desnudos mostrando sus genitales, es decir, exhibían sus “vergüenzas” al aire libre durante la batalla; además de mi natural curiosidad por ver los detalles, concluí que tenía mucho sentido ir a ese tipo de enfrentamiento militar lo más ligero y con la mayor movilidad posible, porque a fin de cuentas no estabas para lucir, sino para pelear por tu vida. El punto es que la pintura deja registro de cómo, en una época que podríamos situar en Grecia, Cartago o Roma y sus luchas con espadas, arco y flecha, andar desnudo era común. Por lo que se vuelve pertinente preguntar de nuevo: ¿Qué es lo correcto?... Para terminar, usando de nuevo la desnudez como ejemplo, les comparto que un grupo de monjas que subieron a la Sierra a evangelizar, se encontraron una comunidad en donde las mujeres andaban con el pecho descubierto (las chichis de fuera), las monjas de inmediato iniciaron una campaña para “moralizar” a esa comunidad y convencer para que las mujeres se “taparan”. El resultado fue que un grupo de varones, agredieron a las monjas. Las monjas presentaron la queja con su superiora y explicaron la situación, a lo que la superiora respondió recomendando a las monjas que quisieran seguir su labor de evangelización en esa comunidad, que se descubrieran los pechos y respetaran los usos y costumbres, porque lo que habían llevado no era moralidad, sino morbo.

R- Guauuu ¡Linda historia!, mi Santias. En ese tenor diría que el que una hembra madura viva su sexualidad con responsabilidad es correcto, porque Uds. los humanos hacen mucho escándalo con ello.

S- Habría que acotar que sea soltera, mi Rufo; se que los perritos no se casan, pero los humanos tenemos reglas.

R- Auuu, tengo serias dudas de que las reglas humanas sean correctas, mi Santias, por eso los perritos nos regimos por la Ley Natural y por nuestro instinto.

S- Pue´ que tengas razón, mi Rufo. En ese caso hago una precisión, creo que los seres humanos deberíamos tener dos reglas de conducta: 1.- No hacernos daño a nosotros mismos (por eso no me drogo ni fumo) y, 2.- No hacer daño a los demás. Cumpliendo esos dos preceptos, creo que todo se vale a partir de cómo expresas, la Ley Natural.

R- Guauuu, ahora si coincidimos, mi Santias. Por lo que podrías sugerir a tu interlocutora que en función de esas dos reglas, tome sus decisiones de vida, de manera que ella no se dañe y no dañe a terceros y así haría siempre lo correcto.

S- Oootra vez con una precisión, mi Rufo: Los terceros, padres, hermanos, parientes, vecinos, pareja, hijos, etc. también son responsables de sus actos y decisiones, ya que de otra manera se podría interpretar que tienes que vivir en función de otros para no hacerles daño, lo que me recuerda a aquella Señora que decía al marido: “Como yo te quiero mucho y todo lo que hago y decido es por tu bien y sé lo que te conviene: ¡Vas a hacer lo que yo te diga!” En ese sentido, cada quién tenemos que tomar nuestras decisiones usando como criterio, la Ley Natural ¡Sí!, pero también nuestra propia conciencia y libertad para decidir qué tipo de vida queremos, y que esta sea acorde con nuestra personal, única y particular naturaleza… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador