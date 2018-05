Jefe de Policía en Celaya ya es investigado por acoso sexual y malos tratos

“Se llegó a acuerdo que se nombrará a un coordinador operativo, el cual trabajará directamente con los elementos de planeación en conjunto con el Secretario”, señaló uno de los policías participantes en la manifestación.

“Se va a meter a investigación el caso. Nos estaban pidiendo a lo mejor sustentos para la destitución. En caso de no llevarse a cabo o seguir con las incongruencias, pasaremos al Ministerio Público para poner las denuncias correspondientes para dar el fundamento legal para la destitución”.



“La seguridad en Celaya no se ha descuidado, esos 70 elementos que están en esta situación ahora estarán cubiertos por otros elementos y la seguridad en Celaya no se verá mermada por esta situación”, sostuvo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los oficiales acusaron a Rosales Miranda de, así como por lasCon patrullas y motocicletas, elementos de la corporación detuvieron cerca de las siete de la mañana de este lunes el tráfico en las calles del primer cuadro de la Zona CentroDe inicio se juntaron cerca de 80 elementos, pero poco después se unieron más policías a la protesta.Tras una reunión entre representantes de los quejosos yLos elementos informaron que propondrán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que nombre a un encargado que tome el lugar del director mientras se realiza la investigación.El secretario de Seguridad Ciudadana,unque no garantizó el despido de Jaime Rosales, sostuvo que no le temblará la mano para poder tomar esa posible determinación. El secretario de Gobierno,pues se cubrirá a los oficiales conEl funcionario aseguró que la Secretaría de Gobierno ya intervino en el conflicto yEl funcionario reconoció quepero señaló que ahora se busca conocer todos los antecedentes, pues hasta ahora no había ninguna denuncia en este sentido.