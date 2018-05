Las 10 frases 'prohibidas' cuando eduques a tus hijos

1. Deja de llorar por esa tontería, no seas exagerado.

2. Puedes conseguir todo lo que te propongas en esta vida.

3. Lo importante es dedicar tiempo de calidad a tus hijos.

4. Me tienes harta, hoy no soy tu mamá.

5. Aprende a hacer las cosas por ti mismo porque yo no voy a estar toda la vida para ayudarte.

6. Tu hermano lo hace bastante mejor que tú.

7. Hijo mío, desquicias a cualquiera.

8. A tu edad, yo hacía los deberes solo.

9. Podrías esforzarte más.

10. Si no apruebas el examen de mañana, olvídate de ir al cumpleaños de Pedro.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los padres hacemos lo que podemos. A veces nos gustaría hacer las cosas mejor o de otra manera, pero no siempre podemos. El día a día nos lleva a actuar o decir cosas de las que poco después nos arrepentimos. Además de ser padres, también cumplimos otros roles importantes en nuestra sociedad: somos maridos/mujeres, hijos, amigos, trabajadores y encima hay que cumplir con las tareas domésticas.Y todas esas funciones las cumplimos a la vez. Una auténtica barbaridad, ¿no les parece? Es por ello por lo que quiero dejar claro que no es mi intención hacer sentir mal a nadie con este decálogo,para nuestros hijos algunas de las cosas que les decimos o hacemos fruto de la desesperación o el cansancio.Mi admirado Donald Winnicott, psicoanalista inglés, solía utilizar el concepto decon el que criticaba la idea de que los padres sean superhéroes capaces de todo y defendía un desempeño moderadamente bueno para satisfacer las necesidades de sus hijos.Es por ello por lo que he querido escribir este artículo en el cual describo un total de diez frases que nunca deberíamos decir a nuestros hijos.Las emociones que experimentamos en el día a día (rabia, miedo, tristeza, alegría, curiosidad) ocurren de manera involuntaria, automática e inconsciente, motivo por el cual, no deberíamos juzgar las emociones que experimentan nuestros hijos.Comentarios similares son: “pero, no te enfades por eso, no merece la pena” (como si al niño le apeteciera estar enfadado) o “no entiendo por qué te dan miedo las hormigas” (seguramente el niño tampoco lo entienda, pero el caso es que siente miedo).Pero ¿por qué les mentimos? ¿Acaso esto es cierto? Dicen que el refranero popular es muy sabio, pero en ocasiones transmite ideas erróneas: querer es poder escuchamos y decimos muy a menudo.Por lo tanto, a veces, por mucho esfuerzo que invirtamos, no conseguimos lo que queremos. Tenemos que cuidar los mensajes que transmitimos a nuestros hijos porque ahí van encriptadas nuestras expectativas sobre ellos.En muchas ocasiones escucho este mensaje erróneo de que, aunque sean 15 minutos al día el tiempo que vea a mi hijo, si es de calidad, eso es lo importante.Los niños necesitan que sus padres estén mucho tiempo con ellos y que además ese tiempo sea de calidad.En conclusión,Por lo tanto, tenemos que estar en cuerpo y alma con ellos.Como decíamos al principio, la labor de las madres y los padres es tremendamente compleja. Mucho estrés en el trabajo, problemas familiares, compromisos sociales y la cantidad de atención que requieren nuestros hijos, a veces, nos hace estallar al sentirnos frustrados o incapaces de llegar a todo.Por esa razón en ocasiones acabamos diciéndoles cosas tan hirientes como “hoy no te voy a querer”, “no estoy disponible para ti” o “no voy a ser tu mamá”.La autoestima es el factor que mejor predice la calidad de vida de nuestros hijos. Con ser conscientes de que las estamos diciendo, ya es un paso para dejar de pronunciarlas.Es verdad que no vamos a estar toda la vida detrás de nuestros hijos. Queremos que sean lo más autónomos posibles en los diferentes ámbitos de la vida, pero todo requiere un tiempo. Hace aproximadamente un año estaba en una fiesta de cumpleaños infantil con mi hijo, cuando una niña pequeña se cayó al suelo y comenzó a llorar.Todos los padres acudimos a calmar a la niña. Bueno, todos menos sus padres. A lo lejos se acercaban a ritmo lento sus padres diciendo “déjenla, en algún momento se tendrá que valer por sí misma”.Por lo tanto, dotemos a nuestros hijos de herramientas, destrezas y habilidades para desenvolverse con eficacia en los diferentes conflictos y contratiempos para que en un futuro lo puedan hacer ellos de manera autónoma.No es nada positivo que comparemos a nuestros hijos con sus hermanos, primos o compañeros de clase. Cada uno de nosotros llevamos un ritmo y un desarrollo. Cada vez que comparamos ponemos en evidencia a los niños en alguno de sus aspectos.Además, las comparaciones suelen ser negativas, dejando mal a nuestro hijo. Es bastante más eficaz resaltar las cualidades de nuestros hijos y plantear las mejoras como un reto. Por lo tanto, no debemos decir frases como: “tu hermana es más pequeña que tú y es bastante más responsable” o “si estudiaras como Daniel te irían mejor las cosas”.La tarea de ser madre y padre es tremendamente complicada. Además, exige mucho tiempo, dedicación, cariño y no solemos ver los resultados hasta pasados unos meses y, hasta en algunas ocasiones, pasados años. A veces no damos abasto con todo lo que tenemos que hacer.Nuestro hijo nos está pidiendo que le ayudemos con los deberes o que juguemos con él y ante un momento de bloqueo estallamos: ¡no puedo más! Estas reacciones son normales,, sólo demanda atención como el resto de niños.Las cosas van cambiando generación tras generación. Si comparamos las generaciones de nuestros abuelos, padres, las nuestras y las de nuestros hijos, seguramente encontraremos diferencias importantes. Por este motivo, es más eficaz hablar de nuestro hijo, con sus habilidades y sus dificultades, y de su contexto que hablar de nosotros mismos.Los tiempos son diferentes. Comentarios como siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada ayudan más bien poco a la situación en la que se encuentran nuestros niños y jóvenes. Entre otras cosas porque son generaciones y momentos diferentes. Aspectos como las nuevas tecnologías, la manera de comunicarnos y la inmediatez son características de nuestra sociedad actual que difieren mucho de décadas pasadas.Es muy habitual que digamos “Rubén, podías haber hecho más” o “María, como eres muy vaga, te has quedado en el cinco en Matemáticas”. Generalmente, este tipo de frases las solemos decir en el ámbito académico, aunque en el terreno deportivo también las pronunciamos: si te hubieras esforzado más, habrías metido un tercer gol. En ocasiones les exigimos demasiado.¿Te imaginas que por serle infiel a tu marido/mujer te despidieran del trabajo o te retiraran el carnet de conducir? Surrealista, ¿verdad? Es lo que constantemente hacemos con nuestros hijos. Las consecuencias de mi conducta en un área concreta de mi vida (ej. colegio) no deberían afectar a otras áreas igualmente importantes (ej. ámbito social).Lo que ocurre en el colegio, tanto bueno como malo, se queda en el colegio. Y lo que ocurre en casa, se queda en casa. Por lo tanto, no castiguéis a vuestros hijos nunca sin salir o sin ir a un cumpleaños por haber suspendido.