La mexicana a quien todos confunden con Selena Gómez

Bonito día Una publicación compartida de Sofia Solares (@sofisolars) el 12 Sep, 2017 a las 12:15 PDT



“Amo a Selena Gómez … por supuesto sería un sueño saber que ella sabe de mi existencia y dedicara unos segundos para escribirme”.

No, la de la foto no es Selena Gómez. Es Sofía Solares, de 23 años, y su parecido con la cantante es simplemente asombroso.La joven por supuesto se ha vuelto popular en las redes sociales pues uno de sus pasatiempos es 'confundir' a los usuarios en su Instagram, con fotos donde luce practicamente igual a la cantante.Sofía, que vive en Ciudad de México, ya ha captado la atención de los medios en Estados Unidos.Selena Gómez es hija del mexicano Ricardo Joel Gómez, así que es lógico pensar que si hay una o más jovenes parecidas a la estrella internacional, sean mexicanas.Por cierto, por si se preguntaban cómo se vería Selena Gómez con el cabello de otros colores:Y el 'plus'... el novio. Hay quienes dicen que la pareja de Sofía tiene cierto parecido con un cantante, que al parecer está destinado incluso para la doble de Selena.Con información de Telemundo, People en Español y Vive USA.