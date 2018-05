Fabinho se convierte en nuevo jugador del Liverpool

El centrocampista brasileño del

Mónaco

Fabinho, de 24 años, ha dejado el conjunto francés para fichar por el

El jugador es el primero que se una al conjunto dirigido por Jürgen Klopp

después de que este perdiese ante el Real Madrid la final de la Champions (3-1)

el pasado sábado.



"El Mónaco anuncia un acuerdo con el Liverpool para el traspaso de Fabinho a partir del 1 de julio de 2018" anunció el club de la Ligue 1 en su cuenta de Twitter.

Todo el club le desea lo mejor para el futuro a "Fabi" con sus nuevos colores del @LFCEspanol. ¡No te olvidaremos nunca!#MerciFabinho pic.twitter.com/eWMUm06VI0 — AS Monaco ES (@AS_Monaco_ES) May 28, 2018

Poco después, los reds también le han dado la bienvenida en esta red social.



"Es muy fuerte tácticamente y entiende el fútbol. Es joven pero a la vez experimentado".

Según una fuente muy cercana al club francés,. Fabinho ha sido convocado cuatro veces con la selección brasileña, pero no está en la lista mundialista de Tite. En cinco temporadas ha jugado 233 partidos con el Mónaco, anotando un total de 31 goles, según la información facilitada por el equipo francés. El centrocampista, que también puede jugar como lateral, pasó por las categorías inferiores del Real Madrid en la temporada 2012/13. Llegó a debutar con el primer equipo el 8 de mayo de 2013 contra el Málaga en el Santiago Bernabéu.Tras su breve paso por el Madrid, Fabinho se convirtió en una de las piezas clave del equipo de Leonardo Jardim que en la temporada 2016-2017 ganó la liga francesa y alcanzó las semifinales de la Champions. A diferencia de otros jugadores que fueron artífices de aquellos éxitos (como Kylian Mbappé, Bernardo Silva o Benjamin Mendy), Fabinho aceptó quedarse un año más en el Principado. "El conjunto de la entidad desea lo mejor para el futuro a Fabi con sus próximos colores del Liverpool. No te olvidaremos nunca", ha escrito el equipo monegasco.Poco después, el equipo inglés publicó en las redes sociales un breve vídeo del centrocampista brasileño vistiéndose con su nuevo uniforme: "¡Bienvenido al Liverpool, Fabinho!". "Realmente estoy muy contento con este fichaje. Es algo que siempre quise. Es un club grande. Las infraestructuras del club parecen excepcionales", ha dicho el jugador a la web del Liverpool. "Cuando un club de este tamaño viene a contratarse, no te lo debes pensar mucho", ha añadido.Se trata de la primera incorporación del club entrenado por el alemán Jürgen Klopp para la próxima temporada y el anuncio llega apenas dos días después de que los reds perdieran la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (3-1). "", se ha felicitado el técnico germano, que además ha destacado su personalidad. "Su reputación de la de un personaje clave en el vestuario, con su actitud en los entrenamientos". "La llegada del brasileño nos va a hacer aún más fuertes", ha dicho Klopp, que también ha destacado que el futbolista puede jugar como mediocentro, volante por la derecha o de lateral derecho.