Francisco Gabriel de Anda comienza a hartarse de Chivas

Cuando Francisco Gabriel de Anda llegó al Guadalajara como flamante director deportivo, nunca se imaginó la telenovela barata que se vivía por las deudas, malos tratos y traiciones. El conflicto entre Matías Almeyda y José Luis Higuera en las oficinas del Rebaño Sagrado, además de los que hay contra los jugadores que reclamaron el adeudo, tienen al ex futbolista en medio del torbellino, está a punto de perder la paciencia y dejar el puesto al que acaba de llegar con muchas ilusiones. Así que no se sorprendan en ver a Gabriel de Anda muy pronto de vuelta como comentarista, donde lo hacía muy bien.



Dueños de Celaya hacen limpia en la nómina, pero no liquidan



En Celaya se están armando actos de venganza. Resulta que don Marcos Achar le entregó el control del club a su hijo Alan, quien se ha encargado de sacar todo lo que huela a Guillermo Lara. Achar y Lara eran socios en el manejo de los Toros, pero hace tiempo hubo un rompimiento, por lo que dividieron los poderes. Los Achar en lo administrativo y Lara en lo deportivo, hasta que hace aproximadamente mes y medio, el joven Alan comenzó a limpiar a empleados traídos por Lara: al director deportivo Juan Carlos Franco y al gerente de patrocinios, José Miguel Gómez. El problema es que han pasado más de 40 días y no los han liquidado, por lo que se dice que esto irá a los tribunales