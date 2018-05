"Es un gran equipo, la ética de trabajo es masiva, ellos nunca paran", dijo Giggs en la UCLA, durante la práctica de Gales.



"Ellos (el Tri) siempre te aprietan, no te regalan un solo minuto con el balón, así que es un grandioso examen para nosotros enfrentar a un equipo de calidad que va a crearnos problemas.



"Todos se sienten cómodos con la pelota y obviamente van a la Copa del Mundo, la preparación empieza ahora, así que no dudo que vamos a enfrentar un partido duro, pero es precisamente lo que queremos" mencionó.



"Tienen mucha calidad, tienen jugadores de alta calidad, aunque lo que me llama a mí la atención es su trabajo como equipo. En los últimos 3 o 4 juegos que les he visto la formación ha cambiado, los jugadores han cambiado, pero la forma es la misma, ellos siguen presionando cuando no tienen la pelota, y cuando la tienen construyen desde atrás, se ven cómodos con la pelota, cada jugador se ve cómodo y sí, tienen muy buenas individualidades, pero lo que me gusta más a mí es que lucen como un verdadero equipo", sentenció.

no paraba nunca, ytampoco.La leyenda del(672 partidos y 114 goles en 24 años con el primer equipo) esFue tan prolongada su estancia con el club que como volante izquierdo incluso jugó con Javier Hernández (2011-14), el primer futbolista mexicano con el que constató la percepción que tiene sobre el Tricolor.Observado por alrededor de 30 aficionados galeses, el técnico está por dirigir su tercer partido con la Selección, con saldo de una victoria ante China y una derrota contra Uruguay.Prepara al equipo para enfrentar a partir de septiembre la Liga de lasa un rival que puede moldear a su plantilla, que va desde jugadores como Aaron Ramsey hasta siete elementos Sub 21.Quien fuera un habilidoso volante zurdo no pudo driblar los esquemas de Juan Carlos Osorio.Estadio Rose BowlPasadena, California20:00 horasTV: Canal 5, Azteca 7 y TDN