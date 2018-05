México vs Gales, duelo para ganarse un puesto

2018-05-28 15:59:51 | EL UNIVERSAL

El partido contra Gales será crucial para los que buscan ganarse un lugar en la convocatoria final.

La Selección Mexicana tiene en la mira su debut en la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero antes tendrá una prueba más ante Gales este lunes 28 de mayo por la noche.

Los dirigidos Juan Carlos Osorio encararan a la escuadra europea en el Rose Bowl de Pasadena, California, Estados Unidos, a las 20:00 horas (Tiempo del centro de México).

Algunos jugadores como Giovani dos Santos, Jesús Molina, Jürgen Damm y Erick Gutiérrez se juegan su lugar para estar en la lista final de 23 que se dará a conocer el próximo 2 de junio por la noche.

Para este partido el Tricolor aún no está completo, Miguel Layún y Alfredo Talavera continúan de vacaciones, además de Rafael Márquez que no pudo viajar a la Unión Americana debido a sus problemas con el Departamento del Tesoro, y los lesionados Héctor Moreno, Diego Reyes y Andrés Guardado.

Los duelos México vs. Gales se tiene un registro de únicamente tres partidos celebrados.

El primer cotejo se dio en la Copa del Mundo de Suecia 1958, en dicho certamen el combinado mexicano empató a un tanto.

Para 1962, la escuadra de los Dragones visitaron la cancha del Estadio Azteca y salieron derrotados con un marcador de 2-1.

El último antecedente fue en 2012, una vez más la escuadra mexicana salió airosa con un 2-0, en Nueva York.

Luego de este cotejo ante Gales, la Selección Mexicana tendrá dos pruebas más: Escocia (2 de junio) y Dinamarca (9 de junio).

El debut del Tri en la Copa del Mundo será el próximo 17 de junio ante Alemania.