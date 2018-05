¿Qué es el Hot Sale?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Hot Sale es un evento que propicia audiencia y ventas para los e-Commerce (ventas en línea), usando plataformas sociales populares como Facebook, Instagram y Twitter. Durante los días 28 de mayo al 1ro de junio, los picos de actividad comercial crecen, generando ventas en el momento y sirviendo como comercial para futuras compras.Te sugerimos en esta campaña de ventas, así como en todas, compares bien las ofertas, ya que puede contar con promociones atractivas, pero no todas son tu mejor opción para ahorrar; este año participan 240 empresas con una oferta amplia que abarca viajes, electrónicos, moda, muebles, deportes, mascotas, entretenimiento, entre otros.Antes de dar clic en el botón comprar toma en cuenta estos consejos para que consigas el mejor precio en Hot Sale 2018.Organiza un presupuesto: Con la llegada de numerosas ofertas atractivas, puede llegar a ser mayor de las que son necesarias o puedes pagar, ¿cuánto puedes pagar ahora?, ¿cuánto podrías pagar en los próximos meses? No gastes más de lo que podrás pagar, de lo contrario ese descuento que pensaste que te ahorraba una gran cantidad será el causante de futuras deudas.Verifica la autenticidad del descuento: Ya que no todas las ofertas registradas te aseguran pagar menos del precio habitual. Algunas tiendas pueden usar estos espacios para no reducir sus costos y solo alargar los plazos en los cuales puedas pagar, esto no es lo mismo que un descuento y suele no ser tan conveniente.Si tu compra incluye un descuento sobre el precio original estarás ahorrando dinero, en cambio, si pagas a muchos meses sin intereses tu producto se devaluará mientras lo sigues pagando.Compara precios: Hot Sale tiene como principal atracción la corta duración, probablemente te sientas presionado para comprar rápido, pero tómate tu tiempo. Antes de cualquier compra compara precios en distintas páginas y sitios físicos. Ya que incluso la misma compañía tiene distintas promociones que en internet.Elige un buen método de pago: En internet la forma más cómoda y usual para pagar es con tarjeta de crédito, aunque existen otros métodos, revisa bien los datos de tu tarjeta para la compra así como las promociones de pago. Algunos bancos como Banamex, BBVA Bancomer, Inbursa, HSBC o Santander, pueden tener descuentos especiales para sus tarjetahabientes.Si eres usuario de Pay-Pal, Amazon Prime, Mercado Pago u Oxxo Pay, también cuentas con promociones especiales. Compara lo que te ofrece cada método y elige el que a ahorrar más.