Debemos disfrutar el Mundial: Miguel Layún

2018-05-28 15:03:03 | EL UNIVERSAL

El defensor mexicano afirmó que se deben preparar en lo físico y en lo mental para Rusia 2018.

El Universal



Miguel Layún pidió disfrutar la Copa del Mundo ya que es fruto del esfuerzo realizado por el equipo mexicano durante las eliminatorias de la Concacaf.

Durante la presentación del reloj Humblot Loves Football, Layún comentó que de nada serviría presionarse de más cuando lo que importante es encarar con gozo la competencia.

“Prepararnos en lo físico yo creo que es fundamental, pero también emocional y a nivel mental, saber que somos afortunados por estar en la competición, es el sueño de todos cuando estamos niños y queremos ser futbolistas”, dijo.

“Pero también tenemos que ser capaz de disfrutarlo, ¿de qué sirve trabajar tanto para lograr algo grande como estar en el mundial para estar ahí si no lo vas a disfrutar?”, agregó.

Layún aceptó estar ilusionado para afrontar la justa mundialista “vienen cosas muy importantes para nosotros pero sobre todo esa felicidad porque sé que sigo luchando por mis sueños, que sigo consiguiendo objetivos cada vez más grandes y ver que puedo lograrlos junto con la gente que me rodea, me llena de satisfacción y esperar que esta felicidad crezca”, sentenció.