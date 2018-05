Invitan a Gal Gadot a presentar Eurovisión 2019

Gal Gadot, protagonista de Wonder Woman, podría ser la encargada de presentar Eurovisión 2019 en Israel, tras el triunfo del país con la cantante Netta Barzilay en la última edición, informaron hoy medios locales .

La actriz israelí, una de las más prominentes del país en la esfera internacional, ha sido invitada oficialmente por la emisora pública Kan, aunque aún no ha dado una respuesta afirmativa y podría declinar su participación por los proyectos cinematográficos con los que tiene compromisos, explicó el digital The Times of Israel.

Israel triunfó en la final en Lisboa el pasado 12 de mayo con el tema "Toy", desatando la euforia en el país, donde el festival europeo obtuvo su mayor audiencia desde el año 2005, con cerca de un millón de espectadores y el 50.9 por ciento de cuota de pantalla.

Según las reglas, el país ganador tiene que acoger el evento el año siguiente, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, declaró que Eurovisión se celebraría en 2019 en Jerusalén, ciudad que el país considera su capital pero que no es reconocida como tal por la comunidad internacional.

Esta situación ha empezado a cambiar este mes, cuando EU mudó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, paso que fue seguido días después por Guatemala y Paraguay.

La semana pasada, la organización de Eurovisión dijo a través de las redes sociales a sus fans que no reservasen aún sus boletos de avión, puesto que la fecha y lugar no habían sido confirmados, lo que alimentó los rumores de que el festival se celebre finalmente en otro lugar.

Varios países amenazaron con boicotear el evento si este se celebra en Jerusalén, informó hace pocos días el Canal 10 de noticias israelí, que reportó que la Unión de Radiodifusión Europea se reunió con el ente público Kan para advertir de que Islandia, Irlanda o Suecia podrían negarse a asistir al concurso por motivos políticos.

El ministro de Comunicación israelí, Ayub Kara, dijo en una entrevista en el canal de televisión de la Knéset (Parlamento), que le gustaría que en la próxima convocatoria también participasen "la coalición saudí, los países del Golfo, Dubai, Abu Dabi, Túnez, ¿por qué no?, si Australia participa, ¿por qué Líbano no?", dijo el político, mencionando países con los que Israel no tiene oficialmente relaciones.

Israel ha ganado el concurso en otras tres ocasiones, en 1978, 1979 y 1998, y fue anfitrión en dos, 1979 y 1999, en eventos que se celebraron en el Centro Internacional de Convenciones en Jerusalén.