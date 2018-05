En Morena descartan venta de candidaturas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Abraham Mendoza Zenteno, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo rechazó haber vendido candidaturas en 500 mil pesos tal como fue señalado en una grabación en la que, presuntamente, interactúa en llamada telefónica la candidata al Senado y exsecretaria general del partido Angélica García Arrieta.“Es un supuesto y también en el audio no sabemos quiénes están hablando”, expresó Mendoza Zenteno en entrevista luego de escuchar dicha grabación, y agregó que primero se tiene que saber quiénes son las interlocutoras de la grabación que circula en redes sociales.“Lo hemos dicho desde un principio, todo (el procedimiento de selección de los candidatos) fue conforme al procedimiento y fueron definidas por la Comisión Nacional de Elecciones. El proceso de selección fue apegado a lo que está en la convocatoria, sobra decirlo, son meras especulaciones… nosotros no mentimos sobre nuestro procedimiento, si alguien dijo alguna mentira no fuimos nosotros”, declaró.En el audio de 1:47 minutos se escuchan a dos mujeres hablando, una de ellas presuntamente es Angélica García Arrieta, en la que se consulta qué documentos debe de tener para una impugnación.“Muchas personas presumen que las candidaturas (de Morena) las vendieron en 500 mil pesos o no sé… o, ¿en cuánto se vendieron?, pero, ¿eso lo recibió el doctor Abraham?” pregunta la primera interlocutora (a quien llaman maestra) de quien se desconoce su identidad.Tras una pausa, presuntamente Angélica García Arrieta responde: “nadie más decidió las candidaturas, solo el doctor y Octavio (Romero Oropeza, delegado nacional)”… a lo que “la maestra” agrega: “era importante saber quiénes eran las personas porque nosotros la respaldamos a usted, porque ya no nos gustó nada”“Por eso maestra, para que no digan que nosotros estamos involucrados en esas cosas hay que hacer las cosas legales”, concluye presuntamente Angélica García Arrieta.Cabe señalar que el pasado domingo, AM Hidalgo intentó entrevistar a Angélica García Arrieta al término del debate organizado en Huejutla; sin embargo, se fue de manera abrupta dar declaración alguna.Mendoza Zenteno indicó que el audio forma parte de “la guerra sucia que le interesa a los adversarios para ensuciar nuestro movimiento”.