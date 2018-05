Candidata del Partido del Trabajo iniciará huelga de hambre por acusaciones de Morena

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Gloria Lizbeth Delgadillo, candidata al Senado por el Partido del Trabajo (PT) iniciará una huelga de hambre si el dirigente de Morena en Hidalgo noy se retracta por presuntamente haber dicho que los candidatos de ese partido han recibido dinero del gobierno del estado.Lo anterior, luego que la semana pasada Abraham Mendoza Zenteno, dirigente morenista, arremetiera contra el PT y asegurara que, de manera general, sus abanderados han recibido dinero para disminuir las preferencias de los candidatos de Morena., expresó.En caso de no "" la candidata petista al Senado advirtió queDio 24 horas de plazo para iniciar la huelga de hambre frente a la sede del gobierno de Hidalgo.Además, durante la conferencia de prensa también se informó sobre la conformación de una agenda legislativa de género que suscribieron con diversas organizaciones sociales a fin de implementarla en caso de ganar las elecciones y llegar a los congresos local y federal.Por su parte, Diana Marroquín Bayardo, candidata a diputada federal por Tulancingo, denunció que fue agredida hace más de una semana presuntamente por policías del municipio luego que intervino en un problema vecinal.La candidata transgénero señaló que luego que se dio un “portazo en el hospital regional de Tulancingo”, donde había vecinos heridos por policías “fui golpeada por los policías que estaban ahí, además el médico legista que me revisó, era hombre, me videograbaron y me pidieron que me quitara la ropa para ver si era hombre o mujer y todavía me fracturaron y golpearon a mi pareja”; agregó que iniciará una denuncia por abuso de autoridad, la privación ilegal de la libertad, amenazas y robo.