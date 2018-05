Apoyan empresarios el voto libre

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Empresarios dijeron estar a favor del voto libre de los trabajadores, asegurando que no buscarán influir en las decisiones del personal de sus empresas invitándolos, además, a no votar por el “populismo” como lo hizo la empresa Herdez a nivel nacional.En días pasados, el director general de Grupo Herdez, Héctor Hernández, envió un comunicado a sus colaboradores en la que mencionaba que deben estar preparados para afrontar cualquier problemática económica que se pueda dar tras las elecciones, además el presidente de Grupo Vasconia manifestó en un video la importancia de ejercer el voto de manera razonada y lograr que gane un candidato bien preparado.El empresario irapuatense, Gerardo Padilla Fuerte opinó que es incorrecto tratar de influir en el voto de los trabajadores.“No se me hace correcto que las empresas traten de incidir en el voto de los empleados, el voto es libre, es secreto y cada uno tiene el derecho de votar por quien ellos quieran independientemente trabajen donde trabajen”, dijo.Asimismo, añadió que recomienda que se le dé el voto variado a quienes integrarían las cámaras de diputados y senadores para evitar que quien llegue al poder pueda aprovecharse de tener una cámara “a modo”.“Lo que si recomendaría es que si ya saben por quién van a votar por Presidente de la República, lo ideal sería que le dieran el voto a otro partido en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, para cuidar los niveles de poder, porque si llega un Presidente con las dos cámaras va a poder hacer lo que quiera”, opinó.Por último, invito a los ciudadanos a votar por candidatos y no por partidos políticos.“Si no votan, el partido político con voto duro es el que gana las elecciones, entonces es importante que vayan a votar, que se fijen en las personas, que se olviden del voto cascada, que no se fijen en el partido, si no en el candidato”, finalizó.