En los municipios del Corredor Industrial, un total de 20 mujeres se registraron para contender por puestos de representación popular, mientras que 15 candidaturas están en manos de hombres.“El principio de paridad llegó para quedarse, hoy no nos podemos imaginar un partido político que tenga 40 hombres y sean 6 mujeres las que están postulando, no se puede dar, si decide postular sólo en 20, serán 10 y 10”, así lo aseguró Indira Rodríguez Ramírez, presidenta de la Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).La también consejera del Instituto Electoral detalló que este principio de paridad que se está ejerciendo y con el que, aseguró, cumplieron los partidos políticos, se debe a los lineamientos interpuestos por las autoridades electorales, que incluso obligaron a estos organismos políticos a brindar municipios ‘ganadores’ a las mujeres, para abogar por esta equidad en el proceso electoral.“Así lo hicimos, también los partidos cumplen con ello, los que postulan en la totalidad de los Ayuntamientos se dividen en estos tres bloques de competitividad, estos números nos dan que en el Corredor Industrial, a la cabeza de las planillas son 20 mujeres y 15 hombres, es justamente que no estamos permitiendo de mandar a mujeres a distritos perdedores”, explicó.Agregó que existen 9 unidades de atención a las mujeres que sufren de violencia política para su denuncia en diferentes municipios del Estado, así como anunció que el 9 de junio se lanzará la tercera edición de la Guía para la Atención a la Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género, con su presentación en Guanajuato, capital.“Esto se está construyendo, el tema de la postulación y de la paridad 50-50 busca consagrar este principio y que algún día, espero no muy lejano, podamos estar hablando de una democracia paritaria donde una democracia no puede concebirse sin hombres y sin mujeres por igual, así está integrado el planeta, es incluso una campaña de la ONU, por un planeta 50-50, tan representados tienen que sentirse los ciudadanos con hombres y mujeres”, finalizó.