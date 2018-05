Tendrán productores incentivos con registro

“Estamos haciendo hincapié a nuestros consejeros municipales que le avisen a la gente para que acuda a la brevedad posible".

Invitan a productores a registrarse y que no pierdan su incentivo de PROAGRO Productivo.Dicho programa lo maneja la Sagarpa (antes Procampo) y de no registrarse en tiempo y forma, el dinero puede irse a otros estados.Rafael Aguíñiga Mora, jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), expuso queDijo lo anterior porque para los campesinos que tienen de una a 3 hectáreas, este año se les pagarán mil 600 pesos por hectárea, y a quienes tienen una superficie superior a las 5 hectáreas y hasta 20, se les paga mil pesos.El funcionario expuso que es preocupante porque el ciclo viene retrasado y en La Piedad se maneja una población objetivo global de predios de mil 595, de los cuales falta que acudan 646 predios para ser registrados.Indicó que tienen todo el mes de junio y parte de julio a más tardar para hacerlo,Los productores deben acudir al CADER y llevar su hoja del Proagro o la CURP para buscarlos en el sistema; igualmente si ya tienen su nota o factura de la compra de insumos, que la lleven, y si no, se hizo el compromiso de que la traigan lleven, la idea es que se registren.