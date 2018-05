“Nuevamente, el camino del beisbol nos pone frente a los Leones, pero creo que a comparación del torneo pasado tenemos un equipo mucho más balanceado, y sólo ganándole a un equipo como Leones podemos demostrar que somos los mejores”. Luis Carlos Rivera

¡Así se vivió el Juego de Eliminación en la LMB! @NacimosBravos superó a unos aguerridos @Pericos_Oficial por pizarra de 4-2. Revive los momentos que marcaron este memorable partido.#PlayOffsLMB #ElBeisEsPasión pic.twitter.com/S7MdqOvOmP — LMB (@LigaMexBeis) May 29, 2018

‘Más vivos que nunca’… por ahora, a losnadie les puede robar el sueño dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, pues se permitieron creérsela al vencer por cuatro carreras a dos a losen el juego de comodín de la Zona Sur.Los leoneses pudieron meterse como cuartos de la zona, mientras que los Pericos culminaron quintos; en el choque directo por el último lugar disponible, los Bravos hicieron de las suyas desde la lomita conque estuvo por hasta siete entradas y dos tercios para agenciarse una oportunidad en la fase final de la temporada de primavera.Desde el principio del duelo definitivo, la tirilla se movió. Desde la casilla al bate,conectó un hit más a su cuenta personal de la temporada, para así permitir la llegada de, que pisó la almohadilla final y aventajaba a unos leoneses que contaron con una buena entrada, más no el lleno en el estadio. La tarea la completó, tras llegar a la zona de home en batazo que terminó en out.Para la tercera entrada, losampliaron la ventaja por medio de un jonrón por toda la pradera derecha de, que hizo estallar el compromiso en el que los Pericos no veían la salida desde la lomita. Quien llegaba a conectar de manera efectiva para la visita era Rodríguez, que tuvo consigo el abucheo de la afición, y no pudo hacer mucho sino hasta el sexto capítulo del compromiso.Previamente, la novena defraguó una rayita más por medio de un nuevo batazo de Cornejo que le permitiría allegar a la zona importante del diamante.Tras conseguir dar un pasito más a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol, los Bravos de León viajarán para medirse a los Leones de Yucatán este miércoles y jueves, y regresar el próximo viernes para disputar nuevamente en el Domingo Santana los compromisos ante los yucatecos el sábado y el domingo. Ya en caso de ser necesario, el quinto de la serie se jugaría igualmente el lunes en León.Las siguientes rondas se determinan a ganar 4 de 7 duelos.ponchó a once rivales durante su oportunidad en la lomita.