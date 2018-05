Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El candidato del PAN y alcalde con licencia, Héctor López Santillana, ofrece en campaña que, de ser reelecto, concretará en el trienio tres nuevos parques metropolitanos para León.La pregunta obligada es por qué no empezó en los dos años siete meses del Gobierno. En los compromisos por las obras del SIT se pactó el “Bosque Las Joyas”, pero no pasó nada.En León para el 2017 tenemos 1.77 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, un año antes fue de 1.76, o sea no se hizo nada, cuando el mínimo -según la OMS- debe ser nueve.Con las altas temperaturas de este verano, León es un horno, más pavimento, más industria, las mismas áreas verdes. De acuerdo a los datos del Instituto Municipal de Planeación (Implan) en 2016 León contaba con una superficie de áreas verdes de 2 millones 784 mil metros cuadrados, un año después el conteo registró 2 millones 787 mil metros cuadrados.En 2012 se otorgó la categoría de parques tradicionales a 11 sitios de la zona urbana del municipio, que son los parques: Hidalgo, Del Árbol, Chapalita, Juárez, Cárcamos, México, Explora, Panorama, Metropolitano, Del Moral, Manzanares, que suman 152 hectáreas. En total hay 712 áreas verdes propiedad municipal (eso suponiendo que sí están verdes).Así que ante esta triste realidad para los leoneses resulta lógica la propuesta de Héctor López de tres nuevos parques metropolitanos: uno la transformación del ex relleno sanitario de ‘La Reserva’, otro más en Presa Mariches, y otro más por anunciar. Al Ayuntamiento le resta en funciones cuatro y medio meses, así que bien harían en atender ¡ya! esta urgencia.Al inicio de la actual Administración ante la inconformidad de grupos ambientalistas y vecinos por el retiro de arbolado para las obras de la tercera y cuarta etapa del SIT en bulevar Hidalgo, el Municipio firmó un compromiso para habilitar parques urbanos en esa zona y además lograr el Bosque SIT Las Joyas. Hoy les reclaman el olvido del pacto.Al arranque de su campaña el Alcalde-candidato en entrevista para am Facebook nos dijo que el proyecto no está en el olvido, sólo que es terreno particular y lleva un proceso. La realidad es que, cerca del fin de la Administración, hay una gran deuda en espacios verdes.El equipo de Héctor López presume que en su análisis de las campañas a la Alcaldía de los siete candidatos es el panista quien tiene la delantera en presentar propuestas, ya son 23. Le sigue Clemente Villalpando del PRI con 10; Sergio Contreras, PVEM, con 9; Ernesto Oviedo (Morena-PES-PT); Daniel Malacara (MC) y Lupita Torres (PRD), cuatro cada uno.Su conteo se basa en análisis y publicaciones en prensa. Del panista destacan: Creación de estancias infantiles en polígonos de desarrollo y estancias del SIT; 18 preparatorias más; cinco grupos especializados de la Policía Municipal; León compacto y vertical; León caza talentos; 5ta. Etapa del SIT; construcción de 33.5 kilómetros de vialidades; ciclovías, etc.De otros hemos escuchado: Impulsar un Tren Urbano y plan de dignificación de los policías, por Clemente Villalpando; creación del Fondo Verde Ambiental y segmentar en Policía de Barrio, Operativa y de Inteligencia, por Sergio Contreras; el uso de drones para vigilancia y una app para que cualquier ciudadano envíe alertas al C4, por Daniel Malacara.El guerrerense experredista, luego aspirante a candidato presidencial independiente, y finalmente sumado al equipo de José Antonio Meade, ya sabe de quién le hablo: Armando Ríos Piter ‘El Jaguar’, pisa hoy León para promover las propuestas del candidato.Aunque el Gobierno de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez, parecía ya estar dando los gritos de victoria el pasado 23 de mayo, al anunciar una reunión con la Federación, específicamente del INAABIM, para lograr concretar la entrega en donación del Centro Paralímpico Nacional en Irapuato, las cosas no salieron como pensaban.Resulta que el Gobierno de Márquez requiere cumplir con cerca de 17 requisitos para el trámite con el INAABIM (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), además de que concretar este proceso puede demorar entre 8 y 10 meses, lo que significa que muy probablemente este proceso será heredado a las siguientes administraciones.La otra opción era recibir el predio en una especie de comodato, algo que, aseguró el Gobernador, no es lo más conveniente debido a que la siguiente Administración podría decidir no donar el Paralímpico. Así es que, el problema será heredado, nuevamente.Este espacio deportivo fue inaugurado por el presidente Felipe Calderón en marzo del 2012 para la preparación de alto rendimiento de deportistas con alguna discapacidad. Desde entonces es un “elefante blanco” en abandono. El Gobierno del Estado ha insistido con la Comisión Nacional del Deporte que se lo entreguen para ponerlo a operar, y nada pasa.vLa Secretaría de Obra Pública del Estado inició los trabajos de rehabilitación de la ciclovía que conecta a León con la localidad de La Muralla. Los 7 kilómetros de longitud deben estar listos a finales del mes de agosto del presente año. El avance de la obra es del 21%. Se beneficia a las localidades de La Luz, San José de los Sapos, Los Ramírez y San Pedro del Monte, para trasladarse de forma segura y rápida a realizar sus labores cotidianas.