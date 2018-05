Muestran lo ‘trendy’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un escenario impregnado con toques naturales fue el escaparate para presentar las tendencias del mundo de la moda interpretadas por distintos creativos durante la edición 51 de ANPIC.El Fashion Cocktail de la “Feria de América” reunió en la Zona de Moda del Poliforum León el talento de Milton Calatayud con calzado de Diego Torreblanca, estudiantes de la Universidad Marista de San Luis Potosí y del Laboratorio de Moda APIMEX.Para esta presentación los futuros diseñadores de San Luis Potosí mostraron seis looks para dama y caballero de la temporada primavera-verano 2018 en los que el Laboratorio de Moda tuvo participación a través de calzado y bolsos.La minicolección estuvo inspirada en tres tendencias, “Fluidez Oscilante” con un concepto electrónico, fantasía futurista de realidad virtual haciendo uso de las formas geométricas.“Collage Cultural” fue protagonizada por las pieles y tonos tierra, con la implementación de grabados, bordados y sobreimpresiones. En la última tendencia “Sensualidad Imperfecta”. se recurrió al uso de cadenas con oxidaciones, arañazos en las superficies. así como broches que tapizaban piezas completas.El Laboratorio de Moda tuvo otra participación con la colección “Ironía Pop” concepto del hip-hop de los años 90, en el que se presentan tendencias urbanas y deportivas enfocadas al ser humano sin género.Estás creaciones se complementaron con la colección de calzado “No guns, just roses”, que incluyó diseños intervenidos a mano con piel, plástico reciclado, efectos fotoluminicentes y cristales de Swarovski, por parte de Estefanía Hernández, bolsos de David Esparza e indumentaria de alumnos del Instituto VERSA.La ‘cereza del pastel’ llegó con la colección de la marca Calatayud, quien presentó 20 looks para dama y caballero de la colección “Elysio” inspirada en la mitología griega.En sus diseños Milton presentó outfits con diferentes materiales como la mezclilla con un proceso de suavizado y laminado en imitación hoja de oro, además de pieles y sintéticos.En la propuesta destacaron los blazers y pantalones para caballero con estampados, los cuales eran las piezas principales, mientras que para ellas vestidos largos y cortos con cortes asimétricos, así como piezas que simulaban corsetes.Con esta muestra de moda concluyó el segundo día de la “Feria de América” en edición primavera-verano 2018, dando el toque de las tendencias más actuales como en cada encuentro de negocios.