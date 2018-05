es buscado en más de 190 países



La Fiscalía General de Veracruz lo acusa de ocultar y alterar la investigación sobre el hallazgo de restos de al menos 19 personas en la barranca La Aurora, del municipio de Emiliano Zapata, el 19 de enero del 2016.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

por lo que ya, informaron fuentes ministeriales., girada por un juez en la entidad.Por estos hechos, el ex director de Servicios Periciales, la ex fiscal de Investigaciones Ministeriales y la ex delegada en Xalapa de la Policía Ministerial, se encuentran en prisión.El pasado 13 de mayo, el gobernador panista de Veracruz,a quien aporte información que dé con su paradero.Hace dos semanas, la Procuraduría General de la República inició, a petición de la Fiscalía General de Veracruz, el trámite ante Interpol para la emisión de una ficha roja para la búsqueda y localización del ex fiscal.