Ni expropiación ni dictadura.- AMLO

"Vamos a atender este asunto sin expropiar bienes", aseveró.



"Vamos a luchar por construir una democracia no una dictadura. No vamos nunca a afectar las libertades de los ciudadanos", dijo.



"Que quede muy claro, nosotros no estamos luchando para construir una dictadura, sino una auténtica democracia".



"Vamos a llevar a cabo esta transformación sin violencia", expresó.

"Vamos a hacer este cambio sin derramamiento de sangre. Va a ser un cambio radical, vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto".



"Esta va a ser la última elección bajo sospecha", aseguró.



"Los jóvenes quieren ayudar en la transformación de esta amarga realidad que estamos viviendo", dijo.



"No todo el que tiene es malvado, sólo estoy en contra de la riqueza mal habida. El director de esta fundación tiene dinero, pero tiene dimensión social", afirmó.

"Es de los empresarios que más lee, porque hay otros que de plano de plano no leen ni el periódico".

aseguró que, de ganar las elecciones del 1 de julio, en su Gobierno no habrá expropiaciones ni dictaduras.Durante el forosostuvo que su Administración revisará los contratos firmados con la Iniciativa Privada, pero con pleno apego a la ley.Cuestionado por los jóvenes sobre los riesgos que enfrentan las libertades en el País, manifestó que no encabezará un régimen autoritario.El político tabasqueño aseguró que la transformación del País se llevará a cabo de manera pacífica.sostuvo que su Gobierno pondrá fin al desvío de programas sociales para la compra y coacción del voto.En un mensaje dirigido a los integrantes de la organización Kybernus, manifestó que los jóvenes son "la levadura" del movimiento que encabeza.Aunque advirtió que no le gusta ser lambiscón, López Obrador elogió al empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de