Niegan sea ilícito dinero dado al Bronco

"La única prohibición que hay para las aportaciones es que el financiamiento que se aporte sea de carácter lícito, o sea si sale de una empresa; eso ya acredita la licitud de la aportación", sostuvo Pro.



"Lo que vemos es que es una persona física la que está haciendo el depósito, no es la persona moral, a pesar de que (de) la persona moral haya salido el dinero, aunque sea la misma cantidad, es una persona física quien está haciendo la aportación", alegó.

"No tiene nada de malo que se los haya depositado la empresa, no es ilegal, lo ilegal es que la empresa directamente hubiera hecho la aportación, no que una persona haga un depósito".



"Nosotros tenemos que partir de la buena fe de la persona al momento de hacer las aportaciones. Nosotros no somos quién para estarlos fiscalizando y para estarlos investigando", manifestó.



"Tampoco habría certeza para decir eso (que hubo triangulación), porque qué te impide que realmente sea el dueño de esa empresa o alguien a quien le debía dinero esa empresa la persona que está haciendo la aportación".

La defensa legal del aspiranterechazó esta mañana que hayapara financiar el acopio de firmas para su candidatura, y defendió la triangulación de recursos provenientes de empresas a particulares que le hicieron aportaciones.señaló que no existe ninguna ilegalidad si los recursos no están siendo aportados de manera directa por las empresas.El abogado del candidato independiente se pronunció previo a la discusión, en el Consejo General del INE, del dictamen de la Comisión de Fiscalización, que confirma el esquema de triangulación en el que 19 empresas triangularon aportaciones a través de 19 particulares, entre ellos el propio Rodríguez.La defensa deargumentó que, como lo ha manifestado el candidato independiente, en muchos casos fueron los propios dueños de las empresas quienes transfirieron dinero a sus cuentas para poder hacer aportaciones, y que no son Hacienda para investigar el origen del mismo.Además, señaló que el organismo electoral no tiene atribuciones ni elementos para corroborar una triangulación de recursos de las empresas, aun y cuando se trate de montos similares transferidos en periodos cortos de tiempos.El abogado de "El Bronco" añadió que se trata de un golpeteo político y que impugnarán la decisión y llevarán el tema al Trife.