Cuidemos nuestra casa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La palabra “economía” tiene raíz griega: se deriva de “oikos”, que significa “hogar” y “nemein” que significa “administración”, así, el término se entendería en su forma más pura como “administración del hogar”, entendiendo el espacio en el que se desenvolvían los seres humanos, es decir, el medio ambiente, como ese hogar.Lo anterior tiene relevancia ahora porque en el origen, el medio ambiente, la naturaleza, era entendida como eso, como un hogar, ese lugar en donde estás seguro y que al mismo tiempo cuidas y proteges porque es ahí en donde se desarrolla tu familia, en el que puedes estar cómodo, en dónde está lo que más quieres.Pero ahora, cuando hablamos de economía y desarrollo, nuestros pensamientos se remiten a hablar de recursos económicos, de intercambio de estos por productos que algunas veces ni siquiera necesitamos y nos hemos olvidado de que el “desarrollo” entraña bienestar; nos hemos olvidado de que hablar de “economía” es hablar de hogar.El “desarrollo” debe ser sustentable, es decir, sí buscar satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, pero sin comprometer el futuro de la vida a través de un equilibrio entre el desarrollo económico, desarrollo social y que sea compatible con nuestro medio ambiente.Hoy se ha privilegiado el desarrollo económico sobre los otros elementos, lo cual ha traído no sólo desigualdad social, sino un deterioro en el medio ambiente al grado de que Irapuato es una de las ciudades más contaminadas del país. Ejemplos hay muchos: según datos de la Comisión Nacional del Agua, los irapuatenses extraemos anualmente casi 1000 metros cúbicos más que lo que se capta por medio de las lluvias o de las que hay en el subsuelo. Además, hay una seria contaminación de nuestros ríos; en el tema de los desechos sólidos, tenemos un relleno sanitario que es más un tiradero a cielo abierto, somos de los municipios en los que más basura se tira e incluso el incumplimiento generalizado de la verificación. Tenemos muchos otros ejemplos.Además de lo anterior, desde el gobierno no han sido capaces de vincularse con las organizaciones sociales que buscan contribuir a mejorar nuestro medio ambiente, tampoco se ha aprovechado suficientemente el conocimiento de los académicos e investigadores.Necesitamos sí, continuar siendo esa ciudad trabajadora que atrae inversiones, pero también necesitamos entender que todo el dinero del mundo no podrá comprar lo que no existirá porque nos lo estamos acabando, como el caso del aire limpio que ahora estamos ensuciando, como el agua que nos estamos terminando o las tierras fértiles que estamos llenando de concreto.Necesitamos entender que nuestro oikos necesita ser limpiado, que debemos sanarlo y que el momento es ahora.