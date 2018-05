Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El miedo comienza a fluir como una sombra larga sobreAlgunos empresarios ya dejaron para julio sus decisiones de inversión. Otros, precavidos en exceso, compran dólares para guardar, para estar prevenidos en caso de que el candidato de la izquierda tropical decida cumplir sus promesas imposibles.Héctor Hernández Pons, del Grupo Herdez, una de las empresas más antiguas de México,Recuerda lo que sucedió con los dos sexenios del populismo con Luis Echeverría y José López Portillo.Eloy Vallina, del grupo industrial Chihuahua, recomienda votar por alguien que esté sano y cuerdo. Las voces se siguen como fichas de dominó entre empresarios, en reuniones, en las redes sociales, enLas encuestas son tercas y no se mueven mucho en la ventaja que tiene López Obrador.la corrupción que no para y las desesperadas medidas de última hora por parte de gobiernos del PRI, el PAN y el PRD.El sábado El Peje pintó de un plumazo los desatinos de un gobierno que pensó o imaginó que los mexicanos estamos ciegos. Higa, dijo, es la “empresa favorita” del Presidente.Está la Casa Blanca, la peor decisión política que haya tomado Enrique Peña Nieto en su vida. Sigue el avión de 7 mil millones y todas las demás historias de dispendio y corrupción del actual sexenio y los dos anteriores.Los logros, que fueron muchos, quedaron sin luz por la violencia y la corrupción.La elección será una venganza del electorado, un “ajuste de cuentas” con quienes asumen el erario como patrimonio personal frente al asombro de todos.O gobernadores que se enriquecieron sin que Felipe Calderón hiciera nada para evitarlo. El tabasqueño, Andrés Granier, que sustraía cientos de millones de programas sociales, o el propio Oliva a quien nunca tocaron ni con el pétalo de una investigación somera. Ningún pez gordo, ni flaco ni nada. Fox y Calderón fueron un fraude.Por eso la sensación de incomodidad y desesperanza en los empresarios grandes y pequeños se convierte en empoderamiento de otros: los maestros radicales, la secuestradora Nestora, los intelectuales obsoletos como Paco Ignacio Taibo y lEl miedo no es buen consejero. Más de la mitad de los electores no votarán por AMLO, igual que no votaron por Fox o Calderón.(Continuará)