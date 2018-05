Regidores panistas aseguran que no les toca atender a policías

“No somos parte de ejecutivo, somos parte de un órgano político. Sí de gobierno, pero que esto en primer instancia corresponde atenderlo a otras áreas, no a nosotros. Al menos así nosotros lo visualizamos.



“Nosotros dimos el espacio suficiente para que fuera atendido por las áreas correspondientes, y en el momento que fuera necesario nosotros atender la situación, pero hoy no era el sentido".



“Lo que pasó es que no había condiciones para llevar a cabo la sesión, era prioridad atender a los policías, y fue lo que se logró”, dijo.

consideraron que atender el tema de las protestas de los policías no les corresponde, por lo que decidieron no presentarse el lunes a sesión de Ayuntamiento, cuando los elementos asistieron al salón de cabildos para expresar sus inconformidades.manifestó que se les pidió prudencia, por lo que decidieron “dar el espacio suficiente para ser atendido por las áreas correspondientes” y en el momento necesario involucrarse.Aseguró que los panistas no son omisos, pero en el caso de los policías la intención era el diálogo con el alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, y con el secretario deEn el caso de las acusaciones contra, señaló que se trata de una situación “gravísima si se llegara a dar”, por lo que consideró necesario que se denuncie formalmente.Por su parte, el síndico Fernando Sánchez Méndez, manifestó que el lunes no había condiciones para que el Ayuntamiento asistiera a la sesión agendada a las ocho y media de la mañana.Agregó que las protestas son un fuerte llamado de atención para que el Municipio esté más cerca de la corporación.