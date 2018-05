Se pelean mujeres en sala de cine

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ciudadanos que acudieron a ver la películaen el horario de las 7:30 de la noche del domingo, fueron testigos de la pelea entre dos mujeres, quienes a la mitad de la proyección de la cinta, empezaron a agredirse verbalmente hasta llegar a los golpes.Personas que acudieron a ver la cinta, mencionaron que al principio no se habían dado cuenta de la discusión, ya que la cinta maneja muchas pelas, aunque los gritos e insultos hicieron que de inmediato dejaran de prestar atención a la película, por la fuerte pelea de ambas mujeres.“Se pelearon como por unos 20 0 25 minutos y después la gente les empezó a gritar que se fueran porque ese lugar no era para que estuvieran peleando; además también les gritaron porque no dejaban ver la película”, dijo Cristhian Alejandro López, asistente.Asistentes a la función mencionaron que en el lugar no se presentó personal para separar a las mujeres, lo que provocó que estas les arruinaran una gran parte de su función.“Se salieron porque la gente les empezó a gritar, ojalá que pongan más atención en el cine y no vuelvan a ocurrir estos incidentes”, mencionó un asistente.Según testigos, la pelea fue causada por un hombre, que al verse envuelto en la discusión, también abandonó la sala para evitar el enojo de los asistentes.