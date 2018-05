‘Siempre di todo’: Burdisso

Aún sin entender del todo el por qué no seguirá en León,De vacaciones en Argentina, donde se enteró sobre la decisión esmeralda de no renovar su contrato,, con un equipo mexicano como prioridad.La verdad que me voy bien, me voy con la satisfacción de haber dejado todo, me voy tranquilo porque siempre dí todo lo que tuve; a veces alcanzó y a veces no, pero el saldo es positivo.“Me quedo con ganas de más, es la verdad, pero agradezco a todos los que me apoyaron siempre. Tengo recuerdos hermosos y la verdad es que no pensaba, hace tres años, vivir todo lo que viví”.“Llegamos a una final de Copa MX que no pudimos ganar (en 2015, contra Chivas), pero obviamente me quedo con el sabor amargo de no haber ganado el título y es algo que me hubiese encantado tener, por todo lo que viví con la gente, pero lo que más me hubiese gustado era seguir en esa institución, con esos colores”.“La verdad que no hay un porque. Yo había dicho hace dos meses que iba a respetar la palabra y a mantener el contrato y de mi parte hice lo que había comentado y una vez que estaba acá en Argentina, dos semanas después del Campeonato, me habló el director deportivo del León (Rodrigo Fernández) y me dijo que no me iban a tomar en cuenta para la próxima temporada y no hay más. Quiero agradecerle a él, no tuve la oportunidad de agradecerle a los amigos Martínez, que me hubiese encantado hacerlo y no hay más”.“Hay un abanico de posibilidades, hay algunas posibilidades de Argentina, en la MLS, en Asia alguna que otra, pero siempre voy a tratar de estar paciente y analizar todo, lo mejor para mí y también para la familia. Si viene de México, creo que esa posibilidad irá ganando, porque conozco el país. Estoy muy predispuesto al futbol mexicano, más que de algún otro lugar, porque me gustó el futbol y me gustó el país”.“Agradecerle a la gente, es lo primero que se me viene a la cabeza. El otro día, cuando comuniqué que no seguía, me sorprendió y no deja de sorprenderme, porque siento que la gente me quiere, me lo ha demostrado en la cancha, en la calle y me hubiese gustado despedirme de otra forma, con un título o al menos sí en un juego, me hubiese encantado seguir y es un lugar que me gustó y veo al futuro y veo que quizá algún día pueda volver. Lo primero que se me viene a la mente es agradecer que siempre me apoyaron en los momentos difíciles”.