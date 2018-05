Kate Middleton, esta vez sí, se tomará su periodo de maternidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de su presencia en la boda real del año, el pasado día 19 entre, la duquesa de Cambridge regresará al trabajo en octubre.Cuando nació su hijo mayor, mientras queMiddleton nunca ha ocultado querer cuidar a sus niños personalmente aunque tiene la ayuda de la nAsí lo reiteró con una carta dirigida a los Hospicios Infantiles de East Anglia, de la que es miembro.escribió que "pasar tiempo de calidad con mis hijos es un aspecto importante de la vida familiar. Como madre, aprecio especialmente los momentos más simples como jugar juntos". Esta semana se a visto a la duquesa jugando con sus hijos en un parque infantil. El príncipe Guillermo ha sido también nominado para el Premio de Papá del Año de Celebridades de todos los británicos.Buena prueba de este periodo de descanso es que los duques de Cambridge no estuvieron presentes en la fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham durante los 70 años de Carlos a la que sí asistieron los duques de Sussex. El biógrafo real Duncan Larcombe reveló al Daily Express que para "las nuevas mamás de la familia real será tradición tomarse un descanso de seis meses de los compromisos oficiales".x, en particular en el futuro de Meghan Markle.Algunos observadores de las idas y venidas de la familia real británica especularon con una supuesta rivalidad entre Kate Middletony Meghan Markle cuando se oficializó la relación de la entonces actriz con Enrique de Inglaterra. Pero nada más lejos de la realidad.Las cuñadas se han convertido en una sociedad limitada que se apoya y ayuda. Se conocieron en enero de 2017, el día después del cumpleaños deUnos meses más tarde, acompañaba al príncipe Enrique a la boda de Pippa Middleton. Allí, Meghan Markle quiso pasar inadvertida para no restar protagonismo en el gran día de la hermana de la duquesa.La conexión entre ambas se hizo pública en su primer evento solidario en febrero de 2017 en Londres. La llegada de Meghan es algo bueno para Kate, precisamente por la razón que algunos pensaron que podía haberlas enfrentado. La recién llegada va a ayudar a la duquesa de Cambridge a tener que sufrir menos presión mediática. Desde que se casó en 2011, la esposa de Guillermo de Inglaterra vive en el permanente foco de la prensa.Es la estrella de la familia real y el objetivo preferido de los fotógrafos y del público.