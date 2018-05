Luce Messi en la despedida de la 'Albiceleste'

2018-05-29 20:36:04 | AP

La Selección Argentina se despidió ante su gente en la goleada contra Haití.

FOTO: Twitter.



Con tres goles, una asistencia y un par de lujos de su capitán Lionel Messi, Argentina se despidió de sus hinchas aplastando 4-0 a Haití el martes en un amistoso previo al Mundial que dejó la certeza de que, si su astro está inspirado, el sueño de la tercera copa es posible.

El capitán argentino marcó el primer gol de penal a los 17 minutos y anotó también a los 57 y 66 en el estadio la “Bombonera” de Boca Juniors ante unos 40.000 espectadores. Sergio Agüero amplió a los 68 minutos tras asistencia del goleador del Barcelona.

Con el equipo inicial que paró en cancha, Jorge Sampaoli dio pistas concretas sobre un posible once titular para el debut en la Copa del Mundo: en el arco arrancó Wilfredo Caballero, hoy un paso por delante de Franco Armani para reemplazar a Sergio Romero, titular en los dos últimos mundiales y que fue dado de baja del plantel por lesión de rodilla.

Como lateral derecho jugó Eduardo Salvio, aunque el dueño del puesto es Gabriel Mercado, relegado al banco por problemas físicos. Nicolás Otamendi y Federico Fazio aparecieron en la zaga central y Nicolás Tagiaflico ocupó el flanco izquierdo. En tanto, como volante central inició el veterano Javier Mascherano, quien batió el récord de presencias en el seleccionado con 143 partidos, uno más que el ya retirado lateral Javier Zanetti.

Se cree que, una vez recuperado de una dolencia en la espalda, el cinco titular será Lucas Biglia.

Más adelante se colocaron Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso y Ángel Di María, piezas que probablemente se irán modificando de acuerdo con el rival. Y en ataque, el capitán Messi y Gonzalo Higuaín, quien pelea el puesto con Agüero, ya recuperado de una lesión en la rodilla.

El astro del Barcelona fue el más aplaudido al ingresar al campo, seguido por el cántico “que de la mano de Lio Messi todos las vuelta vamos a dar”, mismo con el que se despidió tras otra actuación estelar.

Para matizar la espera, unos reflectores láser mostraron los apellidos de los 23 futbolistas del plantel argentino sobre el césped de la Bombonera, con el himno argentino de fondo.

En las gradas dominaron las familias, un público más amistoso y menos pasional que aquellos hinchas que habitualmente asisten a los estadios del fútbol argentino. Al ingresar los futbolistas de Haití al campo de juego para los movimientos precompetitivos fueron recibidos con aplausos en vez de insultos.

A modos de homenaje, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó plaquetas a un grupo de exfutbolistas campeones del mundo en 1978 y 1986. Si bien no estuvo presente, la gente gritó por Diego Maradona. Al mismo tiempo, una bandera argentina con la leyenda “Vamos por más” y dos estrellas se desplegó a lo largo del campo de juego.

Como se presumía, Haití esperó al local con sus once futbolistas en campo propio. Argentina apostó por el toque corto del balón y el juego por las bandas para romper la defensa rival. Ya con su partenaire refugiado en área propia, Ricardo Ade cometió un grosero penal sobre Lo Celso, que Messi ejecutó de zurda.

Pero no fue preludio de una goleada como se esperaba, en parte porque Di María e Higuaín dilapidaron las que tuvieron a su favor.

Ya en el complemento, el segundo tanto de Messi llegó por un desborde de Higuaín por izquierda con centro atrás que conectó de cabeza Lo Celso. El arquero Johny Placide dio rebote que capitalizó el diez argentino.

Con el ingreso de Cristian Pavón, Sampaoli contentó a los hinchas boquenses, mayoría en las tribunas, pero también a Messi, quien firmó en la red una gran jugada del joven delantero, que apiló rivales y dejó al astro argentino solo ante el guardameta.

El astro del Barcelona luego asistió al “Kun” Agüero, quien eludió al arquero y definió de zurda.

Argentina viajará el miércoles rumbo a Barcelona para continuar con su preparación. Allí permanecerá hasta el 8 de junio, cuando viajará a Israel para jugar un amistoso al día siguiente con el seleccionado local en Jerusalén. El 10 de junio emprenderá viaje a Moscú.

La Albiceleste debutará en el mundial el 16 de junio ante la novata Islandia por el Grupo D, que también integran Croacia y Nigeria.